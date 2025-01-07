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    救國團活動中心「落日條款」展延5年 政院人士：法院認證的KMT附隨組織

    立法院今日三讀通過「發展觀光條例」修正案，政院人士指出，行政院重視國內外旅客的旅遊安全，對於無法在10年緩衝期內完成轉型的場所，因再次展「延」而無法即時完成消防、建管、衛生等審查的場所，感到憂心。（資料照）

    立法院今日三讀通過「發展觀光條例」修正案，政院人士指出，行政院重視國內外旅客的旅遊安全，對於無法在10年緩衝期內完成轉型的場所，因再次展「延」而無法即時完成消防、建管、衛生等審查的場所，感到憂心。（資料照）

    2025/01/07 18:19

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團青年活動中心等住宿場所，納管期限將於2025年到期，立法院今日三讀國民黨所提通過「發展觀光條例」部分條文修正案，將申請旅館業登記時限再展延5年。對此，政院人士指出，對於無法在10年緩衝期內完成轉型的場所，因再次展「延」而無法即時完成消防、建管、衛生等審查的場所，令人感到憂心。

    國軍英雄館、救國團青年活動中心等實際經營旅館業務，卻不須進行相關旅館業登記，長年遭一般旅宿業者抗議不公。2015年立法院修正發展觀光條例，要求須在10年內向地方主管機關登記，該落日條款今年將屆期，立法院國民黨團提案修法延長「落日條款」，為救國團大開後門，展延至2030年1月21日。

    對此，政院人士表示，救國團在組織、人事、財務及業務上，均曾受國民黨實質控制，屬國民黨的附隨組織，這樣的事實是經過法院確認的內容，行政院予以尊重。

    有關立院三讀通過「發展觀光條例」修正案，政治人士指出，行政院一直以來都非常重視台灣的觀光發展，交通部觀光署也持續為台灣旅遊做國際宣傳，吸引外國觀光客；不過，政院也同時重視國內外旅客的旅遊安全，對於無法在10年緩衝期內完成轉型的場所，因再次展「延」而無法即時完成消防、建管、衛生等審查的場所，感到憂心。

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