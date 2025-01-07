三重建案損鄰協調會 朱惕之：透過信託保障受災戶權益

新北市副市長朱惕之強調，市府將站在民眾立場，透過法律及信託機制保障受災戶權益，並確保建商履行承諾。 （記者劉信德攝）

2025/01/07 18:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北三重六張街的民宅倒塌事件，市府與建商莘聖建設、受災戶今（7日）下午在三重公所開協調會，副市長朱惕之強調，市府將站在民眾立場，透過法律及信託機制保障受災戶權益，並確保建商履行承諾。

朱惕之表示，此次協調會主要針對受災戶的184號與190號已倒塌建物的補償問題。而目前損害部分，建商表達願意收購或重建方式賠償，另外年關將至，民眾很多衣服埋在下面，建商提供慰問金。

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朱惕之指出，今天的協調會中各方已初步達成共識，但信託細節尚未確認，會請相關法制單位協助，市府也會盡一切法律方式，確保受災戶權益，至於其他未倒塌住戶相關損害，會請技師公會與建築師公會協助，也要要求建商鑑定，若確認是施工造成，該賠償就要賠償。

朱惕之強調，市府將動用一切法律手段，要求建商對鄰損範圍進行鑑定，確認施工責任，並對受影響住戶進行合理賠償。也呼籲住戶理性面對，並感謝所有住戶與租客的配合與理解。

190號的張姓住戶會後受訪表示，協調會為事件的起點，感謝市府監督建商，但仍有許多細節需後續協商。他認為建立信託的方式讓人稍感安心。另一位184號的洪姓住戶則希望市府持續關注，避免建商後續跳票。

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