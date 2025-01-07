曹興誠捐贈台灣30億「用途出爐」 陳水扁大讚：新台獨之父

陳水扁（右）大讚曹興誠（左）是「新台獨之父」。（擷取自陳水扁臉書）

2025/01/07 18:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯電榮譽董事長曹興誠在2022年宣布，要捐出1億美金（約新台幣30億元）來加強台灣國防，更強調自己對政治沒興趣，「單純只是厭惡中共的謊言。」對此，前總統陳水扁今（7）日透露，這筆捐款將協助台灣打「認知戰」，並大讚曹興誠是「新台獨之父」。

陳水扁在臉書粉專表示，曹興誠將履行捐贈1億美金的承諾，其中主要是用來打「認知戰」。陳水扁指出，捐款當中的台幣6億元，會捐給民防團體「黑熊學院」，3年要培訓300萬名黑熊勇士。

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同時，在認知戰方面，曹興誠寫的《黑熊勇士歌》和滅火器樂團主唱楊大正寫的《勇士護台灣》，也讓陳水扁稱讚，「這2首歌將為許多人帶來力量與勇氣，讓島上的美麗故事一代傳一代，願台灣成為自由之地，勇者之鄉！」

此外，曹興誠還投資了2025年將播出的台劇《零日攻擊》，劇中假想解放軍發動攻擊當天為「零日」，所以台灣必須提前設想戰爭的最壞情況，不能沒有敵我意識及憂患意識。曹興誠的種種行為，都讓陳水扁讚許為慨捐上億打認知戰的「新台獨之父」。

最後，陳水扁提到，曹興誠在《馬英九和病毒為伍，禍害臺灣》一文的內容，「以後不要稱呼馬英九這些人為國民黨，應直接了當叫『投共幫』。」更痛批國民黨「對中共的險惡，渾然無知，竟加入中共的病毒大軍，去毒害世界禍害台灣。」並重申，「台灣不是中華人民共和國的一部分，應向全世界高喊『台灣是台灣人的台灣』！」

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