白營秀出木可450萬捐款單據 黃帝穎：反凸顯柯文哲拿不該拿的錢

律師黃帝穎。（資料照）

2025/01/07 18:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金假帳案羈押禁見，柯曾對外允諾會將木可匯給他的450萬肖像權費全數捐出，週刊爆柯文哲根本沒捐出去，實際上拿部分金額給兒子買股票。不過白營今（7日）公布捐款單據，證明450萬早就全部捐出。對此，律師黃帝穎直言，案發後捐款救不了柯文哲，最高法院過去判例已明確揭示。

木可公關公司去年8月被踢爆，以「肖像使用權」名義匯款450萬元到柯文哲私人帳戶，柯當時宣稱自己不知情，並稱會將該筆金額全數捐出做公益。然而北檢起訴書揭露，柯將其中的244萬元給兒子，剩餘款項仍在柯的帳戶；柯文哲到案後，先稱450萬元已捐社福團體，接押庭時又改口說有用以買股票。

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不過民眾黨立院黨團主任陳智菡今天公開捐款單據，並列出7個社福團體名單（社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人天主教善牧社會福利基金會、中華民國家庭照顧者關懷總會、財團法人創世社會福利基金會、財團法人華山社會福利慈善事業基金會、財團法人人安社會福利慈善事業基金會、社團法人中華民國喜願協會），合計捐贈450萬元整。陳智菡聲稱，柯文哲是因為擔心影響到這些社福團體，不想牽扯到對方，但事到如今只好將資訊向社會大眾公開。

對此，黃帝穎在臉書發文表示，「民眾黨今天拿柯文哲捐款450萬元表格怒嗆週刊，但侵佔罪是即成犯，並不會因為案發後才捐款，影響犯罪的成立。最高法院95年度台上字第2021號判決明確揭示，『侵占罪係即成犯，凡對自己持有他人所有物，有變易持有為所有之意思時，即應構成犯罪，縱事後將侵占之物歸還，亦無解於該罪名之成立』。」

他接著說：「台北地院羈押庭上，針對被起訴利用木可公司侵占政治獻金，柯文哲被訊問將政治獻金挪出244萬元新台幣，到柯傅堯帳戶投資買股票問題，柯文哲當庭說，他出來後問陳佩琪，才知錢轉給兒子買股票，這部分他不爭執。將政治獻金挪為私用是客觀事實，民眾黨提出案發後才捐款450萬元表格，反而凸顯柯文哲拿了不該拿的錢。」

民眾黨立院黨團主任陳智菡今天公開捐款單據，並列出7個社福團體名單。（民眾黨提供）

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