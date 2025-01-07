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    藍白通過警消年改修法 台灣基進：強毁退撫制度、製造社會對立

    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    2025/01/07 19:19

    〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委今日在立法院會三讀通過「警察人員人事條例第35條修正案」，將警察人員退休年金所得替代率上限提升到80%，台灣基進黨主席王興煥抨擊，此修法已嚴重影響退撫制度的公平，藍白不顧世代正義的修法不僅在走年改回頭路，而且還是企圖將台灣社會「再威權化」，漸進蠶食台灣民主的根基。

    王興煥指出，軍警公教是國民黨過去為了穩定威權統治，「選擇性優待」的職業族群，此舉不僅讓國民黨掌握軍警公教的死忠票，同時也分化台灣本地社會的團結，台灣民主化的年金改革，為的就是扭轉過去威權體制所造成的歷史不義。

    針對藍白預告，接下來要繼續軍公教退休金的修法，王興煥示警，年改之後軍警公教退休金所得替代率，依然高於大部分發達國家，但藍白此次的修法，將再度造成軍警公教與台灣社會的對立。

    王興煥批評，藍白「再威權化」的修法，是在徹底砸爛退撫制度，讓台灣人民對民主的治理失去信心，王興煥也呼籲青壯世代的軍警公教人員一起發聲反對修法，一旦退撫制度遭到破壞，日後不可能得到同樣優厚的退休待遇，千萬不要以為未來他們也是受益者。

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