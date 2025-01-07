警察年改三讀通過 行政院轟在野黨團違反誠信

針對立法院三讀通過「警察人員人事條例第35條條文」修正案，行政院發言人李慧芝表示，銓敘部指出將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。（資料照）

2025/01/07 19:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白立委挾人數優勢，今日在立法院三讀通過「警察人員人事條例第35條條文」修正案，將警消人員的退休所得替代率調高至80%。行政院發言人李慧芝強調，銓敘部估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。行政院對此無法接受，並表達遺憾。

三讀通過的「警察人員人事條例第35條條文」修正案，將警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限從75%提高至80%，且適用對象包括已於本修正條文施行前退休者；據估算，按照三讀條文規定，未來8成基層員警退休，將可月領7.4萬元，比「常務次長」所領的月退休俸還高。

請繼續往下閱讀...

李慧芝表示，立法院在野黨團違反誠信，在法案三讀前未徵詢政院意見、也未指明預算來源，對此政院無法接受，並表達遺憾。

李慧芝指出，行政院卓榮泰院長去年11月7日在院內與立法院在野黨團達成共識決議，未來立法院在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應依「憲法」第70條的精神、「預算法」第91條，以及「財政紀律法」第5條等規定，先指名預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源。

李慧芝遺憾地說，本次修法內容需要大幅增加支出預算，但在野黨團卻違反當時的承諾，除了沒有徵詢行政院意見外，也沒有指出預算來源；不僅如此，原提案不尊重考試院所提意見，在法案三讀前，還突襲增加消防人員、海巡、移民及空勤總隊人員。

李慧芝強調，銓敘部指出將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。行政院對此無法接受，並表達遺憾。收到法案後，政院將依憲法賦予行政院之權力，研議各種可能的憲法救濟途徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法