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    批庇護島是「自撞島」 黃暐瀚轟：撞上的車輛才路線錯誤

    最近台灣發生多起汽車「切西瓜式」左轉自撞庇護島的事故。（資料照）

    最近台灣發生多起汽車「切西瓜式」左轉自撞庇護島的事故。（資料照）

    2025/01/07 21:03

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為使車輛轉彎幅度增加，交通部近年大力設置「行人庇護島」，但也釀成多起左轉自撞庇護島的事故，讓駕駛們相當不滿。對此，媒體人黃暐瀚就痛批，「會撞上庇護島的車輛，行車路線錯誤。」

    黃暐瀚於臉書粉專上提到，美媒CNN前（2023）年以「行人地獄」，來形容台灣的交通情況，為了讓行人在過斑馬線時，有一個可以擋住車輛的阻礙，交通部大幅啟用「庇護島」，以增加行人安全。

    不過，黃暐瀚提到，庇護島啟用之後，各地卻「災情」頻傳，彰化、台中等縣市，陸續傳出車輛卡在庇護島的意外。因此，「到底是庇護島？還是自撞島？」、「庇護島是不是車輛殺手？」等討論，就在網路上蔓延開來。

    但黃暐瀚直言，這些撞上庇護島的車，如果不是撞上「庇護島」？那會撞上什麼？「會撞上正在過斑馬線的行人。」同時，黃暐瀚也認為，這些「車輛殺手」、「災情頻傳」的新聞，恰好證明了庇護島有其必要。

    黃暐瀚坦言，台灣確實還存在很多在過彎時，不等車輛開過路口的中心處，直接就打方向盤左轉（俗稱西瓜切）的駕駛，「這種開法，極容易因為Ａ柱視線盲區，撞上正在走路的行人。」更認為，「不是庇護島害汽車撞壞了，而是會撞上庇護島的車輛，行車路線錯誤。」

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