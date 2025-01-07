「冬季青鳥在台中」 號召明晚樂成宮向濫權立委展民意

「冬季青鳥在台中」號召民眾明晚6點樂成宮向濫權立委展民意。（圖：擷自經民連粉絲專頁）

2025/01/07 21:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（經民連）舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」，明晚（8日）晚上6點半到9點半，在東區樂成宮（台中市東區旱溪街48號）登場，號召民眾在新年的開始團結起來，一起向濫權立委展現民意。

經民連指出，台中跨年亂象多，除有台中跨年煙火的落焰竄入人群、造成傷害，邀請韓國藝人演出，更出現立法委員楊瓊瓔粗魯拉扯藝人到舞台中間自拍，對藝人非常不尊重之外，更是對於韓國全國哀悼期缺乏敏感度。

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經民連指出，中國國民黨不僅在台中市蠻橫，在國會也蠻橫，包括去年年底在國會強行輾壓通過「選罷法」，刁難罷免連署應附身分證影本；通過「憲法訴訟法」，以高門檻癱瘓憲法法庭；通過「財政收支劃分法」，從中央挖走3千多億，未來中央的社福、教育、建設與國教畫支出，必須大幅減少30%，否則，就必須舉債，讓工作世代、年輕世代與未來世代負擔。

新年濫權立委仍然詭計多端，中國國民黨人因心虛而祭出緩兵之計，韓國瑜暫緩咨請總統公布「選罷法」與「財劃法」；立法院內更尚有「警察人員人事條例」、「老人福利法」修正草案等世代剝削的藍白惡搞法案，新的一年的新年新希望，就是今年要團結起來展現民意，要讓濫權立委付出政治代價，跟他們表達我們的抗議。

明晚在樂成宮推出的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」自晚上6點半開始，邀請在地公民及追星人代表發聲，並分享群眾對近期國會亂象的看法，另有主題演講，邀請到前台中市議員、樂成宮董事長何敏誠「談黨外檜木—何春木」、台中市新文化協會理事長陳彥斌分享「從二七部隊到黨外的台中抵抗精神」、經民連智庫召集人、律師賴中強分享「青鳥公民運動與黨外精神」、好民文化行動協會理事長鍾瀚樞分享「東海人間工作坊與民主化的故事」、好民文化行動協會副理事長林芳如分享「不當黨產處理與台中發展」等。

晚會並邀請到經常參與台灣社會運動抗爭的獨立樂團「農村武裝青年」，以音樂帶著群眾訴說對於這片土地的情感，晚會現場也設置象徵台灣多元民民主、自由開放的「在地公民肥皂箱」，提供在地公民抒發己見，歡迎台中市市民及民主路上的夥伴一同參與。

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