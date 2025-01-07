全國首本國民法官法檢察官辦案手冊 法務部政次長徐錫祥 : 可作指引

新北地檢署發表全國第一本國民法官法檢察官辦案手冊。（新北檢提供）

2025/01/07 21:16

〔記者王定傳／新北報導〕法務部與新北地檢署今合辦「國民法官法施行二週年回顧、精進暨辦案手冊發表會」，發表全國第一本國民法官法檢察官辦案手冊，這本手冊集結新北檢推展國民法官法案件兩年來的實務經驗；法務部政務次長徐錫祥表示，明年起10年以上重罪案，將適用國民法官法審理，檢察官勢必面對更大的挑戰，這本辦案手冊可作為指引，深化檢察官在法庭爭取公平與正義。

這場發表會由新北檢檢察長余麗貞主持，除徐錫祥出席外，還邀請前最高檢察署檢察官陳瑞仁、以及主任檢察官王如玉、法官廖晉賦、法官黃志中、律師葛彥麟、律師林帥孝等人。

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徐錫祥表示，過去擔任新北檢檢察長時，因應國民法官法施行，推動偵查精緻化，現在看到新北檢在余麗貞的領導下，建立了偵查中精神鑑定、量刑調查等創新制度，在法庭上呈現檢察官團隊堅若磐石、團結一致的優異表現，同感光榮。

余麗貞則表示，新北檢自國民法官法施行迄今共有45件案件，數量居全國之冠，檢察官在國法案件的偵查蒐證、公訴蒞庭表現備受肯定，各界邀稿不斷，讓她備感驕傲，深覺新北檢國法案件偵訴銜接、量刑蒐證、司法精神鑑定等辦案經驗應留下紀錄，遂帶領國法團隊編纂辦案手冊，以利傳承，供檢察官辦理這類案件參考，另一方面也藉由辦案手冊發表拋磚引玉，期各界共同交流國民法官法相關議題，以完善偵審程序，為明年擴大國法案件罪名作準備。

新北檢指出，這本書是在余麗貞帶領下，由主任檢察官王如玉、劉東昀、盧慧珊領軍，與檢察官林亭妤、郭智安、張勝傑、王凌亞、劉家瑜、龔昭如、鄭宇等人及檢察事務官組長洪珮綺共同編撰而成，並邀請司法官學院學務組長蔡元仕協助審稿。

新北檢表示，這本手冊內容涵蓋偵查公訴銜接機制、量刑資料蒐集、精神鑑定、自主出證、交互詰問與辯論技巧等關鍵議題，並以實例說明具體作法，期待透過辦案手冊的發行，供各地檢署參考運用，以因應明年1月1日起第二階段擴大適用國法案件的新挑戰。

法務部與新北地檢署今合辦「國民法官法施行二週年回顧、精進暨辦案手冊發表會」，這是全國第一本國民法官法檢察官辦案手冊。圖右六為法務部政務次長徐錫祥、右五為新北檢檢察長余麗貞。（新北檢提供）

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