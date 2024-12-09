陳玉珍被酸「脫衣求碰瓷」提告 吳沛憶：不要把立院變成動物園

民進黨立委吳沛憶（團）9日於立院受訪。（記者塗建榮攝）

2024/12/09 13:02

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〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍被指於議事攻防時「脫衣求碰瓷」，今（9）日赴台北地院對民進黨立委吳沛憶提民事求償150萬元，並稱若獲求償會把款項捐給公益團體做性平教育。對此，吳沛憶直呼：「受夠了！」為了一件內衣爭執不休，藍白意圖讓人民遺忘總預算還沒過、違憲法案不斷闖關。「立委的任務是讓台灣更好，不是把立院變成動物園。」

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立院朝野立委於6日院會爆發激烈衝突。吳沛憶指控陳玉珍「脫衣求碰瓷」，外套裡只穿內衣。陳玉珍則稱原本有穿襯衫在外套裡，是被民進黨立委硬扯破，要求吳24小時內道歉，否則提告。

對此，吳沛憶今表示，這一段時間以來，相信很多民眾都和她一樣，覺得「受夠了！」受夠了藍白拖延預算審議、受夠了藍白無理杯葛、受夠了藍白違法濫權，也受夠了藍白立委不好好問政，把立院當作動物園胡鬧。

吳沛憶說，當他們為了一件內衣爭執不休，大費周章開記者會罵她來博取聲量，讓大家了忘了明年的長照預算還沒通過、忘記國光獎金可能只剩一半、忘了潛艦預算被亂刪一通、忘了違法違憲的立法正不斷闖關、忘了憲法法庭可能被斷手斷腳。「我想這種遺忘，正是藍白想要的。」

吳沛憶指出，她想提醒同事們，「人民把選票託付給我們，我們就要負起責任。這裡是立法院，大家要尊重自己、也要尊重其他立委，這才對得起每一張投給我們的選票。」

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