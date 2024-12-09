脫衣求碰瓷？陳玉珍告吳沛憶 徐巧芯脫外套秀運動內衣相挺

立法院國民黨團針對民進黨立委吳沛憶質疑國民黨立委陳玉珍（左）「脫衣求碰瓷」召開記者會，會中陳玉珍表示將提告，國民黨立委徐巧芯（中）現場脫外套秀出運動內衣。右為立委許宇甄。（記者王藝菘攝）

2024/12/09 12:52

相關新聞：陳玉珍被酸「脫衣求碰瓷」提告 吳沛憶：不要把立院變成動物園

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會6日發生朝野衝突，民進黨立委吳沛憶事後質疑國民黨立委陳玉珍「脫衣求碰瓷」，陳玉珍要求吳沛憶24小時內道歉未果，今日於立法院國民黨團召開記者會，宣布將提民事求償150萬元並要求吳沛憶道歉，會把款項捐給相關公益團體做性平教育；同黨立委徐巧芯也秀出運動內衣聲援，斥吳沛憶及民進黨立委黃捷是「假性平，真羞辱」。

請繼續往下閱讀...

陳玉珍表示，身為國會議員不能顛倒黑白，她的衣服被扯破，內衣外露，吳沛憶卻說她「脫衣求碰瓷」，她給吳沛憶一天的時間道歉，但吳跟民進黨團發文支持戒嚴令一樣，死不認錯。

陳玉珍說，吳沛憶於選舉期間自稱性別主義者，臉書照片穿運動內衣，標榜女性自主，口口聲聲說自己支持女權，實際行動卻不是這樣，真的是假面立委。希望吳沛憶有身為國會議員的自覺，不要信口開河、不求證事實、顛倒是非黑白。

徐巧芯表示，吳沛憶3年前曾於臉書發文，在家練習瑜珈時，發現外界說女生穿運動內衣去健身房是怎樣怎樣，但吳沛憶覺得沒什麼不可以，所以現在又為什麼要針對陳玉珍進行性別羞辱呢？

徐巧芯指出，女性要怎麼穿是女性的自主權，不容他人置喙，黃捷曾口口聲聲說支持LGBTQ，那為何在政治攻防時又開直播說「穿運動內衣在裡面的女性很噁心」，國民黨團已經準備好寫給BBC相關信函，抗議黃捷的言行與入選BBC全球百大傑出女性的理由嚴重不符。

徐巧芯強調，吳沛憶、黃捷用暴露、噁心的詞彙，羞辱同工作場合另一名女性，兩人都要鄭重向陳玉珍道歉，不管陳玉珍穿什麼，都不應用噁心、不想看等話語羞辱他人，也無視是民進黨立委先扯破陳玉珍的襯衫，這種先抹黑再羞辱的霸凌行為真的非常可惡。

國民黨立委陳菁徽表示，民進黨想脫離挺戒嚴的戰場，就開始汙衊；國民黨立委許宇甄也說，BBC應撤回該獎項，不要玷污其他得獎者，難道現在連衣著都要戒嚴？徐巧芯補充，會用立委個人名義連署，國民黨的立委會各自寄信過去BBC。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，吳沛憶還搬出立法院長韓國瑜，稱「全立院最注重服裝儀容整齊的是韓國瑜，我比較好奇他對玉珍內衣裝的意見」，王鴻薇要把民進黨團幹事長吳思瑤曾經嗆韓國瑜「問政不是去高級餐廳用餐，國會議事運作無法正常化，穿得再優雅都不是重點」這句話還給民進黨，憑什麼說三道四，不思悔改還硬凹，只為合理化他們癱瘓國會正常運作的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法