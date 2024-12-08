國安高層：台灣抵禦極權威脅 不因中國恐嚇停止

國安單位評估，北京近期可能展開新一輪對台軍演。圖為中共遼寧號。（路透資料照）

2024/12/08 13:54

〔記者陳昀／台北報導〕賴總統出訪太平洋友邦並過境美國夏威夷、關島，上週五返抵國門，國安單位評估，中國近期可能藉故發動新一輪對台軍演「聯合利劍C」，賴總統日前喊話中國「舉起拳頭不如張開雙手，再多的軍演、軍機，都無法贏得任何國家的尊敬」。國安高層也表示，侵略台灣是中國成就霸權的工具及手段，與總統是否出訪、是否與國際社會交流無關，台灣該強化防禦韌性、該與民主國家共同抵禦極權主義的威脅，都不會因中國的恐嚇而停止。

賴清德總統在回國前與媒體茶敘曾喊話中國「舉起拳頭不如張開雙手」，再多的軍演軍機、對周邊國家的脅迫，都無法贏得任何國家的尊敬，並強調台灣是台灣人的台灣、也是世界的台灣，有權利且應該更積極地投入世界、貢獻世界，與國際有更多交流，這不該被任何極權國家視為挑釁的藉口，國際社會也不會認同，希望中國回到以規則為基礎的國際秩序，停止任何帶來不安、遺憾的單邊行為。

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國安高層表示，中國今年已針對賴清德就職總統、發表國慶演說，接連進行「聯合利劍A」、「聯合利劍B」軍演；近來更聯手俄羅斯海、空軍，頻頻展開聯合演習，不只劍指台灣，也引發國際不滿。11月底的「中俄聯合空中戰略巡航」在日本海臨日本側進行封鎖演習，甚至侵犯韓國防空識別區，也大舉穿越宮古海峽，演練針對台灣東岸的封鎖與攻擊行動，首度亮相的轟-6N搭配俄羅斯Tu-95MS轟炸機，更足以對駐守關島、夏威夷、阿拉斯加的美軍構成威脅。

該高層指出，中國對台的武力圖謀昭然若揭，前總統馬英九率領青年學生來台灣交流的同時，中國夥同俄羅斯演練如何攻擊台灣東部，何來善意、良性？侵略台灣是中國成就其霸權的工具及手段，與總統是否出訪、是否與台灣社會交流互動都無關，台灣該強化防禦韌性、該與民主國家共同抵禦極權主義的威脅，都不會因中國的恐嚇而停止。

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