點出八炯統戰片奇效 林俊憲：摧毀中共與舔共網紅間的信任

林俊憲在Threads發文指出，八炯的影片讓統戰手法更加清晰，最大效果就是摧毀中共與舔共網紅之間的信任。（資料照）

2024/12/08 09:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅八炯6日推出「中國統戰紀錄片系列上集」，找來曾是中國統戰樣板網紅陳柏源拍攝臥底企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段。民進黨立委林俊憲在Threads發文指出，八炯的影片讓統戰手法更加清晰，最大效果就是摧毀中共與舔共網紅之間的信任。

林俊憲提到，這一系列影片出來後，最大的效果反而不是在看的人身上，因為願意看的人其實早就多少知道中共的統戰手法，但可能只有模糊概念，影片則讓整個流程更清晰。林俊憲認為，這部影片最大效果是「摧毀信任」，摧毀中共與配合網紅之間的信任。

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林俊憲分析，站在中共的立場思考，花錢要台灣網紅拍大外宣，會不會隔天就被「策反」了？這支影片會成為中共統戰工作往後最大的陰影。至於未來影響，林俊憲認為：「為了『表忠』也好、測試也好，那些被他們收買的人士，不得不做出更激烈的表態，證明自己不是雙面間諜，人人自危，後續可能引發的各種大場面，想想就刺激。」

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