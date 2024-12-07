國際自由聯盟53國齊挺台灣！范雲代表賴總統向盟友致謝

立委范雲（中）代表台灣出席國際自由聯盟（LI）2024年年會，代表總統賴清德感謝聯盟通過「民主台灣與專制中國互不隸屬」、「反對中國扭曲聯合國第2758號決議」、「譴責中國對台灣軍事威脅」等挺台決議。（范雲辦公室提供）

2024/12/07 22:22

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委范雲代表台灣，赴智利出席國際自由聯盟（LI）年會，范雲當選非常任副主席，於閉幕晚會代表總統賴清德，向來自53國150多位國際民主工作者通過堅定挺台決議致謝。她強調，面對中國日益加劇的壓迫，台灣比以往更需國際夥伴支持，唯有全球民主社群團結攜手，才能建立民主、和平、繁榮的世界。

LI年會11月29日到12月1日在智利首都聖地牙哥舉行，53國民主政黨通過「今日世界決議文（World Today Resolution）」，明文指出：「民主台灣與專制中國互不隸屬」、「反對中國扭曲聯合國第2758號決議」、「譴責中國對台灣軍事威脅」。大會決議更直指，中國對台威脅也是對國際民主社會的共同威脅。

請繼續往下閱讀...

范雲昨天返台後回顧，LI新任會長德國弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）董事長巴奎（Karl-Heinz Paqué）也當面向她稱讚台灣隊表現「世界級」，期待未來台灣能在LI參與更多。

范雲在LI閉幕式上致詞，首先代表台灣和賴總統，向現場150多位國際民主工作者堅定挺台致謝，同時以曾參與爭取台灣民主化學運的參與者，向全世界爭取民主的政治工作者致敬。

范雲說，民進黨於解嚴前創立，1994年即以反對黨身分加入此聯盟，LI不僅陪伴民進黨成長，更是台灣推動國際參與的珍貴夥伴。她強調，面臨中國日益加劇的壓迫，作為民主前線哨兵的台灣，比以往更需要全球民主團結。

范雲呼籲，國際民主社群應攜手，共同建立民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮（Prosperity）的世界，這也正是賴總統認為英文縮寫為「DPP」的民進黨 ，現在應該代表的價值。為追求自由民主而誕生的民進黨，永遠會張開雙臂歡迎LI的朋友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法