曾發不自殺聲明！ 民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦宣布退黨

民眾黨台南黨部前主委蔡宛秦正式提出退黨聲明，退黨理由勾選「因與民眾黨理念不同，無法繼續參與政黨活動」；她表示，當道不同，不相為謀之時，選擇放下，也許才是人生的另一種獲得。（蔡宛秦提供）

2024/12/07 16:33

〔記者李文馨／台北報導〕勞動部勞發署北分署公務員，疑因遭前分署長謝宜容職場霸凌而輕生，事件引起輿論譁然，民眾黨今（7日）下午舉行「反霸凌、護勞權」大遊行，民眾黨台南黨部前主委蔡宛秦會前發布退黨聲明，退黨理由勾選「因與民眾黨理念不同，無法繼續參與政黨活動」；她表示，當道不同，不相為謀之時，選擇放下，也許才是人生的另一種獲得。

蔡宛秦今年5月28日曾發文指出，自己遭到惡意中傷、誹謗，並於文末註明她自6月1日起退出民眾黨。蔡宛秦當時表示，民眾黨內出現嚴重內訌問題，有黨內同志以網軍式手法對她進行毀滅式攻擊，她實在受不了、所以做出退黨決定。

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民眾黨8月陷入政治獻金爭議，民眾黨在南市中西區尊王路封街舉辦選前首場造勢大會，該筆「場地費」也引發黨內爭議，蔡宛秦隨後在Thread發布「不自殺聲明」，強調她不成為代罪羔羊，並在此聲明近期沒有任何自殺的念頭。她今日也透過家人向媒體表示，原本不聞不問的中央黨部，近日私訊來說要關心她，讓她覺得「毛毛的」。

民眾黨今舉行遊行活動，蔡宛秦會前也在臉書發布退黨聲明，附上終身黨員卡及退黨書，退黨理由勾選「因與民眾黨理念不同，無法繼續參與政黨活動」。她表示，「過去的選擇，奮鬥的歷程，點滴是人生重要的養份。但當道不同不相為謀之時；選擇放下，也許才是人生的另一種獲得。」

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