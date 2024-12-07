蔡宛秦宣布退出民眾黨：改革聲音被打壓 難以撼動黨內腐敗因子

前民眾黨南市黨部主委蔡宛秦聲明退黨。（蔡宛秦提供）

2024/12/07 17:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前民眾黨南市黨部主委蔡宛秦今（7日）發臉書文聲明退黨！她受訪表示，從黨主席柯文哲政治獻金風波到近日來黨內改革聲音被打壓，民眾黨已不再是超越藍綠，選在黨代表選舉這天退黨，是送自己的生日禮物走出人生新階段。

蔡宛秦表示，民眾黨是台灣人所寄望的新希望，然而從政治獻金疑雲爆發至今，社會外界也一直在端看民眾黨處理事情的態度，甚至牽涉到柯主席北市府內的相關弊案，民眾黨卻一直無法勇敢面對外界的質疑，中央黨部的應變小組只能不停的用「硬辯」來推諉，不只無法釋疑外，對黨內提出建言、希望改革的人，也都將其打成黑五類，再透過網軍小草們想把「點出問題的人」解決掉，從前些日子的謝立功、大媽老司機，打壓的力量一直沒停過。

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蔡宛秦表示，「說好最講究公開透明、財政紀律，凡事都務實、理性、科學SOP的政黨，實際上的作為卻令人難以理解」。從8月爆發的政治獻金金流疑雲至今，確實仍無法給大家一個清楚的交代，不只台灣社會想知道真相，每一位支持柯文哲，抖內給民眾黨的朋友都想知道事情的真相。

蔡宛秦表示，民眾黨已不再是超越藍綠，讓社會期待的第三勢力，種種問題都顯現，民眾黨就是人治團體，沒有是非對錯，只有信仰而已，種種作為也只求同溫層的關注，並沒有想要社會大眾認同。

蔡宛秦表示，選在黨代表選舉這天退黨，除了是送自己的生日禮物外，象徵人生要重生踏出新階段外，也希望民眾黨本身應該要痛徹心扉改革，不要做表面功夫，別再讓真心愛這個黨的人失望、寒心，導致劣幣驅逐良幣，並讓民眾黨的格局越做越狹隘，即使選再多的黨代表，可能也無法真正撼動黨內的腐敗因子。

蔡宛秦在臉書貼文退黨聲明，勾選「與台灣民眾黨理念不同，無法繼續參與政黨活動」，並寫道：「過去的選擇，奮鬥的歷程，點滴是人生重要的養份。但當道不同，不相為謀之時；選擇放下，也許才是人生的另一種獲得」。

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