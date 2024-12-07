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    民進黨基隆市成立新住民諮詢站 擴大服務能量

    民進黨基隆市成立新住民諮詢站，由陳秋妏（右）擔任諮詢站召集人。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市成立新住民諮詢站，由陳秋妏（右）擔任諮詢站召集人。（記者盧賢秀攝）

    2024/12/07 16:12

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市黨部今天成立「新住民諮詢站」，由陳秋妏女士擔任新住民諮詢站召集人，希望透過諮詢站與基隆市不同族群的朋友建立更多元的服務關係，也讓新住民朋友在碰到問題時得以適時獲得協助。

    今天民進黨中央黨部副秘書長何博文、立法委員王正旭、市黨部主委林明智及多位市議員，與來自印尼、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓的新住民熱鬧揭牌。

    林明智說，基隆市有來自世界各地的新住民朋友，過去他就服務過印尼、越南、菲律賓、巴基斯坦、香港跟日本的新住民朋友，由於語言和文化的不同，在與公部門接洽時可能會需要更多的幫助，希望新住民諮詢站能促進多元文化在台灣深耕茁壯。

    中央黨部副秘書長何博文說，民進黨是守護新住民的第一品牌，民進黨對於新住民的照顧，從法案推動到硬體設施改善，成果都有目共睹，所以在各縣市黨部成立「新住民諮詢站」，擴大服務的量能。

    何博文指出，民進黨日前推動新住民二代的助理實習計劃，讓許多對政治有興趣的年輕人在立法院實習，透過實際的政治觀察、運作，了解台灣的民主政治、更加融入台灣社會，只要認同台灣、就是台灣人。

    新住民諮詢站召集人陳秋妏說，他過去在國營事業服務，接觸許多公部門單位，與許多新住民朋友共事，了解彼此的文化，特別是這幾年有許多新住民二代在台灣長大、踏入社會，認同台灣的民主價值。

    陳秋妏表示，基隆是國際的海港，希望讓基隆的文化可以更加多元，也希望爭取在基隆建立新住民活動中心，提供新住民朋友活動交誼的場所，她將與基隆市黨部、黨籍市議員一起來爭取。

    民進黨基隆市成立新住民諮詢站。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市成立新住民諮詢站。（記者盧賢秀攝）

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