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    房租指數持續創新高 許宇甄籲政府在漲電價、收碳費決策前應先有配套

    國民黨立委許宇甄。（取自許宇甄臉書）（記者劉宛琳攝）

    國民黨立委許宇甄。（取自許宇甄臉書）（記者劉宛琳攝）

    2024/12/07 13:15

    〔記者劉宛琳／台北報導〕房租指數持續創新高，國民黨立委許宇甄表示，賴政府未來在做出漲電價、收碳費等決策前，應先擬定配套措施，不要只想著收錢卻苦了人民。

    許宇甄指出，9月、10月通膨指數好不容易壓下來，結果11月總指數又再次飆高到2.08%，這是近半年來第4次超出2%警戒線，細看各類指數年增率，食物類3.82%、外食3.06%、居住類2.32%、房租2.66%、醫藥類2.13%。

    許宇甄指出，從數據來看，房租和外食的漲勢居高不下，與10月電價再次調漲脫不了關係。高額電費不僅影響企業競爭力，企業新增成本也都轉嫁給消費者，導致11月通貨膨脹率再次飆破2%警戒線。

    許宇甄認為，雖然明年基本工資將再次調漲，但勞工薪資偏低問題一直未能獲得改善，絕大多數的人民要面對低薪資、高物價、高房價的生活壓力，加上通膨指數居高不下，國人生活負擔越來越重，造成痛苦指數不斷攀升，生活苦不堪言。當執政團隊自我陶醉在經濟成長亮眼的氛圍時，也要思考為何這種榮景與人民實際感受有著極大落差。

    許宇甄指出，房租指數創28年來最高點，年增率連續16個月超過2％，造成租金連續上漲，居住正義只在選舉期間被政府拿來當口號，選後不再積極面對供需失衡、房東漏稅等問題。因房價高漲、利息調升，原先有能力買房者被迫轉向租屋市場，但社會住宅又未能趕上需求而增加，因政府租屋補貼政策不夠完善，導致持續房價、房租居高不下。

    許宇甄根據內政部資料統計指出，申請租屋補貼戶數已受理超過80萬戶，核定戶數逾62萬戶，核定戶數中有超過五成是單身青年，三成是經濟或弱勢族群，約二成是新婚夫妻，房租若無法有感下降，受苦的還是年輕和弱勢族群。

    許宇甄強調，川普明年初上任，全世界都將面臨美國調整關稅，以及對特定國家收保護費的問題，美方做法對台灣的經貿衝擊不容小覷；明年環境部還要開徵碳費，台電董事長在11月初表示，不排除調漲民生電價，種種因素疊加之下，對台灣明年經濟和民生的衝擊不容樂觀。

    許宇甄提醒賴政府，電價3年調漲了4次，目前的電費已偏高，電價調漲對國人生活衝擊大，明年別再挖人民血汗錢，絕對不可以調漲民生電價，請趕快檢討錯誤能源政策。

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