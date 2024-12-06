麥玉珍講錯試委被提名人伊萬納威名字 伍麗華：下次微笑「機會教育」

考試委員被提名人伊萬納威。（記者劉信德攝）

2024/12/06 21:20

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院全院委員會今（6）下午審查最後一名第14屆考試院考試委員被提名人伊萬納威Iwan Nawi資格，進行詢答。立院副院長江啟臣會後宣布，考試院院長及7位考試委員資格均已審查完竣，決議提報院會以記名投票表決。伊萬曾是第13屆考試委員，也是本屆被提名人中唯一原住民族代表，朝野立委多聚焦討論原住民特考議題。不過，民眾黨立委麥玉珍詢問時，誤以伊萬之父名「納威」稱呼，被民進黨立委伍麗華提醒，希望下次要以微笑「機會教育」，介紹賽德克族命名文化。

伊萬向院會報告說，台灣原住民族考試是獨步全球的制度，也是原民參與國家體制運作的重要途徑，考試院近年積極回應社會及國人對多元文化價值的追求，做出許多重大革新，也力求文官培育的突破。

請繼續往下閱讀...

伊萬說，身為原住民族的一份子，著重關注原住民族文官人才培育及發展，以及解決原住民特考長期面臨困境，如整體比例、報考慮及到考率偏低等，鑑此，他也建立了原住民族考試工作小組並擔任召集人，連結考試院3個部會、原委會、教育部及行政院人事總處等，以教考訓用全面性角度，研商原住民族考試及文官處境。

伊萬指出，若獲同意將持續積極任事，推動各項政策與革新，包括多元選才方式，加強用人機關參與選才，深化整體文官文化敏感度，以及公私部門人才交流等，提升國家文官專業能力素養，確保文官體制的健全與永續。

不過，民眾黨籍新住民立委麥玉珍向會議主席江啟臣要求伊萬列席時，錯以「納威」稱呼，伊萬未有機會更正。同為原住民立委的伍麗華上台詢問，麥玉珍的稱呼正確嗎？伊萬才解釋，「那個是我爸爸的名字」。

伍麗華強調，在族群文化差異上，若沒有辦法做及時的機會教育，其實滿可惜的，希望伊萬下次遇到此情況，可以用微笑，乘機介紹賽德克族命名文化。伊萬也當場允諾「可以」。

據了解，賽德克族傳統命名文化是「己名」加上「父名」組成，若選擇保留漢語標示，除用音界號、頓號或空格分隔外，也有選擇不分隔直接連字者，如身兼政大民族系助理教授的伊萬，在出版著作及政大官網上，即以「伊萬納威」標註。

伊萬答詢結束後，江啟臣宣布第14屆考試院院長周弘憲、副院長許舒翔、考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威Iwan Nawi等被提名人資格及是否適任等相關事項均已審查完竣，決議提報院會以記名投票表決。

民眾黨立委麥玉珍（右）詢問考試委員被提名人伊萬納威Iwan Nawi（左），誤以她父親名「納威」稱「納威委員」。（圖擷取自國會頻道）

考試委員被提名人伊萬納威是賽德克族。 （記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法