還原將官茶敘現場 張惇涵：賴清德不是想立威、耍官威的領導者

張惇涵今天接受網路節目《齊有此理》專訪時表示，有媒體報導總統震怒、怒罵、摔東西，都是誇大、不是真實情況。（Yahoo TV《齊有此理》提供）

2024/10/02 13:12

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德日前首次主持新任將官晉升茶會，有媒體報導稱賴不滿眾人未起立迎接而「怒罵」國軍、摔資料，解讀賴是要在軍中立威。總統府副秘書長張惇涵今還原現場說，所謂震怒、怒罵、摔東西都不是事實，就他私下與賴的相處與觀察，賴總統不是一個想要立威、耍官威的領導者，經常一開口就是「惇涵歹勢，讓你辛苦了。」

張惇涵今天接受網路節目《齊有此理》專訪時表示，有媒體報導總統震怒、怒罵、摔東西，都是誇大、不是真實情況，過去8年蔡英文總統也每年舉辦國軍將官授階，賴清德總統希望拉近跟國軍官兵的距離，當面感謝辛勞並傾聽將官第一線的心聲，有沒有政府能做更多的地方，因此上任後首次邀請將官入府茶敘，還特別準備小點心。

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張惇涵說明，因為首次以茶敘的方式舉行，總統府跟國防部在儀節溝通上希望比較輕鬆自然，沒有安排司儀，加上在流程上有點誤會，導致總統進場時大家沒有起立，賴清德總統抵達時確實有詢問狀況，並隨即開始後續交流，並持續了一個多小時，真的沒有罵人或摔東西；後續府方、國防部有就細節討論，茶敘也不是只有這場，後來的場次都很圓滿順利。

面對主持人開玩笑詢問，要不要乾脆規定總統蒞臨所有場合都要起立鼓掌？張惇涵回應，倒也沒有，其實通常總統或任何長官蒞臨，大家都習慣主動起立點個頭，在私下開會時，賴清德每次見狀都會說「免、免、免！大家坐！」有次他忍不住問賴知不知道自己的口頭禪，賴還很驚訝「我有嗎？」

張惇涵表示，賴清德每次一開口就是「惇涵歹勢，讓你辛苦了」，或是「我跟你請教一下齁」，讓身為幕僚的他也很不好意思。賴清德私下其實很客氣，一直都是如此，也不只對某個人，對所有人都是如此，在會議中想發表意見，總說「我有些想法，大家聽看看有什麼意見」，做結時也總不忘說「謝謝大家唷！」就他觀察的賴清德，並不是想要立威、耍官威的領導者。

張惇涵今天接受網路節目《齊有此理》專訪時表示，有媒體報導總統震怒、怒罵、摔東西，都是誇大、不是真實情況。（圖擷取自Yahoo TV直播）

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