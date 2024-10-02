用人唯才 將官「籍貫欄」擬刪除

傳聞總統府要求軍方提供將官「省籍」資料，國防部長顧立雄昨強調，總統用人唯才，不因省籍影響升遷。（記者陳逸寬攝）

2024/10/02 05:30

〔記者方瑋立、林哲遠／台北報導〕傳聞總統府要求軍方提供將官「省籍」資料，國防部長顧立雄昨強調，總統用人唯才，不因省籍影響升遷，在敵情嚴峻的今日，沒有必要再刻意強調省籍、統獨，將官人事資料中的「籍貫欄」行之有年，既引外界質疑，現在將考慮刪除。

顧立雄在立院受訪表示，將官重要人事資歷長久以來都有「籍貫」一欄，絕非現在才新增，既然外界對「籍貫欄」有質疑，現在就考慮將其刪除，總統用人唯才，無任何省籍之分，也絕不因省籍影響升遷，「在敵情嚴峻的今日，沒有必要再刻意強調省籍、統獨」，這些只會導致親痛仇快，對台灣沒有任何好處。

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至於外傳總統與將官茶敘風波，顧立雄在立院院會答詢時還原事發經過，指這場茶敘會前確實沒有溝通清楚，當時場內是一個圓桌的平台，大家都先坐著；總統進來後，沒有（人）喊「總統進來，請起立」的動作，所以總統有提醒按照軍人禮節應該注意一下，便坐下來繼續進行茶會。

顧強調，總統講話的態度一向滿嚴正的，當時並無任何辱罵、摔東西的情事。最近看很多人的評論稱總統需要立威，但總統就是三軍統帥不需要（立威）。

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