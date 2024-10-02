為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    用人唯才 將官「籍貫欄」擬刪除

    傳聞總統府要求軍方提供將官「省籍」資料，國防部長顧立雄昨強調，總統用人唯才，不因省籍影響升遷。（記者陳逸寬攝）

    傳聞總統府要求軍方提供將官「省籍」資料，國防部長顧立雄昨強調，總統用人唯才，不因省籍影響升遷。（記者陳逸寬攝）

    2024/10/02 05:30

    〔記者方瑋立、林哲遠／台北報導〕傳聞總統府要求軍方提供將官「省籍」資料，國防部長顧立雄昨強調，總統用人唯才，不因省籍影響升遷，在敵情嚴峻的今日，沒有必要再刻意強調省籍、統獨，將官人事資料中的「籍貫欄」行之有年，既引外界質疑，現在將考慮刪除。

    顧立雄在立院受訪表示，將官重要人事資歷長久以來都有「籍貫」一欄，絕非現在才新增，既然外界對「籍貫欄」有質疑，現在就考慮將其刪除，總統用人唯才，無任何省籍之分，也絕不因省籍影響升遷，「在敵情嚴峻的今日，沒有必要再刻意強調省籍、統獨」，這些只會導致親痛仇快，對台灣沒有任何好處。

    至於外傳總統與將官茶敘風波，顧立雄在立院院會答詢時還原事發經過，指這場茶敘會前確實沒有溝通清楚，當時場內是一個圓桌的平台，大家都先坐著；總統進來後，沒有（人）喊「總統進來，請起立」的動作，所以總統有提醒按照軍人禮節應該注意一下，便坐下來繼續進行茶會。

    顧強調，總統講話的態度一向滿嚴正的，當時並無任何辱罵、摔東西的情事。最近看很多人的評論稱總統需要立威，但總統就是三軍統帥不需要（立威）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播