拜登對台軍援 白宮：為台海和平穩定

美國總統拜登二度動用「總統提用權」軍援台灣。白宮指出，軍援目的是為維持台海和平穩定。（路透檔案照）

2024/10/02 05:30

〔記者黃靖媗、吳哲宇、編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登已宣布提供台灣最多五．六七億美元（約新台幣一七九億元）的防衛物資及服務，這是他第二度動用「總統提用權」軍援台灣。白宮發言人尚皮耶美東時間九月三十日指出，軍援目的是為維持台海和平穩定。

中央社報導，尚皮耶在記者會回答媒體提問時指出，美國的總體目標是要維持台海和平與穩定。這項軍援符合美國的一中政策，這個政策沒有改變，依然以台灣關係法、美中三公報、對台六項保證為指導原則。

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尚皮耶強調，這是拜登上任三年半以來，一直專注的重點，「我們也會繼續這樣做」。使用總統提用權來支持台灣，是持續承諾幫助台灣維持足夠自我防衛能力的例子，也是拜登政府一直在持續努力的方向。

另，華盛頓郵報九月卅日刊出專欄作家狄森九月十六日專訪美國共和黨總統候選人川普的內容。狄森談到烏俄戰爭、中東情勢，問到若川普擔任總統，中國是否會攻打台灣時，川普回應，「不會，不會在我當總統的時候」，但「他們（中國）終究會（攻打台灣）」。

川普接著說，「台灣的情況很棘手」，重申台灣與美國相距九千英里（約一萬四千公里），距離中國卻僅約一百英里（約一六○公里），因此他希望台灣領導者在未來四年內，大幅增加國防投資。

川普稱台軍費應佔GDP10％

專家：視國家發展緩步提升

狄森向川普說，台灣目前的國防支出已達到GDP的二．六％，比北大西洋公約組織大多數成員國還多。對此，川普說，「他們（台灣國防支出）應該花（GDP）十％」。

台灣安保協會副秘書長何澄輝認為，台灣要提升防衛準備和資源應該是共識，但要視維護狀況和國家的持續發展下緩步計畫提升，否則排擠到政府其他效能就是捨本逐末。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，明年GDP預估值約廿六兆四一○○億元，GDP的十％則占總歲出三兆一三二五億元的比例為八十四％，如果這樣做，則中央政府剩餘的預算額度在支應完人事費用後，連支應衛福部都不夠。川普顯然是在對中華民國預算規模與財政狀況非常不了解的情況下，才會有這種偏離現實的發言。

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