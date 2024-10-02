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    首頁　>　政治

    北市議會明開議 61議員少7席

    2024/10/02 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會因颱風停班停課將延於明天開議，原本第十四屆台北市議員共六十一席次，今年初總統暨立委選舉，共五名議員當選立委，另無黨籍議員陳政忠入獄遭解職，民進黨議員許家蓓過世，捲入台智光收賄案的國民黨議員陳重文於昨交保；本次參加開議的市議員共五十三席，國民黨廿七、民進黨十九、民眾黨四、無黨籍為一席、社民黨一席、新黨一席。

    應曉薇被羈押未解職 陳重文交保回歸

    台北市議會有兩名議員遭羈押，陳重文已於昨以八百萬交保，被限制出境、限制住居，並以手機電子監控；台北市議會表示，陳重文仍可行使議員職權，他並未遭褫奪公權。應曉薇八月廿九日因京華城案，疑於前年十一月間收下威京集團主席沈慶京的賄款，再以議員身分就京華城容積率施壓北市官員，被羈押禁見兩個月，如今也趕不上開議。

    許家蓓今年九月十八日因子宮內膜癌過世，但因地方制度法，該選區缺額未達二分之一，不須補選。陳政忠纏訟廿三年官司定讞，北市議會指出，依《地方制度法》已解除陳政忠議員職務，但陳政忠犯行與選舉無關，不符《選罷法》遞補規定，因此並未進行遞補作業。

    台北市議會表示，應曉薇雖遭羈押，但仍未解職，因此議會仍會保留她的權利，待她出來後還可行使議員職權，若要抽議會委員會，議長將進行代抽。

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