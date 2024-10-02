前澳洲副防長示警 中若佔領台灣 嚴重威脅澳洲國安

澳洲前國防部副部長狄布警告，對澳洲來說，若中國成功佔領台灣並擊敗美國，將對澳洲的國家安全構成嚴重威脅。圖為澳洲出動戰車參與聯合軍演。（取自澳洲國防部網站)

2024/10/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲前國防部副部長狄布九月卅日在澳洲戰略政策研究所（ASPI）網站發表專文警告，儘管烏克蘭戰事持續升溫，但對澳洲來說，若中國成功佔領台灣並擊敗美國，將對澳洲的國家安全構成嚴重威脅。

狄布分析，若烏俄戰爭升級為俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）的全面衝突，澳洲將面臨是否介入的壓力。然而，烏克蘭並非澳洲在亞太地區的核心戰略利益，澳洲國防軍也不適合參與歐洲的高強度陸上戰爭，所能提供的軍事援助有限。

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不過，一旦俄羅斯與北約的對抗升級，中國可能會伺機入侵台灣。一旦中國在俄羅斯擴大戰事的同時對台發動攻擊，成功佔領台灣並擊敗美國，將對澳洲的國家安全構成嚴重威脅，甚至危及澳洲的獨立自主。

狄布分析，這種情況可能會引發連鎖反應，中國或將南擴並在澳洲周邊設立軍事基地，美國可能因戰敗而回歸孤立主義，導致澳洲陷入戰略孤立。

籲澳考慮封鎖中國海上能源運輸

面對台海危機的潛在威脅，狄布呼籲澳洲積極備戰，建議除了倚賴「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦，更應該購置射程超過兩千公里的長程反艦飛彈，並考慮封鎖中國的海上能源運輸，特別是阻斷中國八成的石油進口，限制其船隻通過麻六甲海峽、巽他海峽和龍目海峽等東南亞關鍵航道。

狄布總結指出，相較於烏克蘭，台灣在澳洲的國防規劃中扮演更為直接且重要的角色，因此澳洲不僅應加強防範台海危機爆發，還應該繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，盡可能協助烏克蘭達成其目標。

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