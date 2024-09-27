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勿忘政治獻金假帳爭議 吳靜怡：民眾黨稱金流「誤植」還沒補正

民眾黨主席柯文哲去年總統大選期間的募款經費爭議延燒，民眾黨在8月間曾召開記者會，指控受委託的會計師端木正便宜行事，自行調節支出金額。時任柯文哲競選總部財務長李文宗在記者會上鞠躬致歉。（資料照）

民眾黨主席柯文哲去年總統大選期間的募款經費爭議延燒，民眾黨在8月間曾召開記者會，指控受委託的會計師端木正便宜行事，自行調節支出金額。時任柯文哲競選總部財務長李文宗在記者會上鞠躬致歉。（資料照）

2024/09/27 09:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案連環爆，近日柯文哲雖因涉及京華城容積率弊案遭到羈押，不過媒體人吳靜怡針對政治獻金假帳爭議指出，「民眾黨號稱那些政治獻金『有血有肉有帳號』的人，都跑去哪裡了？」並指民眾黨先前說一些金流是「誤植」，「但怎麼還沒立即補正？」針對民眾黨KPTV頻道的抖內經費是誰領走，先前也曾說要拿出憑證，也是等了一個月。

針對民眾黨政治獻金假帳案，媒體人吳靜怡在臉書發文指出，黃珊珊日前在記者會指責會計師申報懶惰，至今已經一個禮拜了，她質疑「柯文哲選前三個月湧入的匿名現金捐款逾9萬筆、總計將近2億元，捧著10萬鈔票捐款的有310人，特別的是9萬9999元有31人，請問民眾黨從8月開始就說是『誤植』，但怎麼還沒立即補正？」吳靜怡也質疑「另外，民眾黨KPTV頻道的抖內經費是由誰提領走的，說要馬上拿出憑證也是等了一個月！」

吳靜怡也指出，「擁護柯文哲的人一直都說沒證據，怎麼不想想那4300萬商辦，偏偏剛好就這麼直接的跟朱亞虎有關，又偏偏多重的金流又串上倒楣的民眾黨，喪事當喜事辦久了，連警覺性都沒有」。對此網友也紛紛嘲諷「不要以為火只燒到柯文哲，火燒厝的味道已經開始冒出來了」、「繼續開記者會也只是一直扯更遠，越扯越遠，永遠兜不攏」、「20姐最近都不發文。沒有笑話可看了」、「習慣性耍嘴皮……然後又沒有穿底褲的政黨」。

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