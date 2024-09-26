中市議會10/3開議 女大生遭公車撞死列專案報告

中市議會召開程序委員會，第四次定期會10月3日開議。（記者蘇金鳳攝）

2024/09/26 20:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開程序委員會，由議長張清照主持，通過第4屆第4次定期會的議程日期為10月3日至12月11日，除了市長一天施政報告及10的市政總質詢外，還排定4天專案報告，包括女大生遭公車撞死檢討、中捷副站長昏倒不治中捷處理作為檢討等。

由於本會期是預算會期，綠營今天已針對藍白合把中央總預算退回提出質疑，加上距離2026年市長及市議員改選漸近，市長盧秀燕是否選國民黨主席及總統，外界不斷臆測，本會期藍綠白將會一番角力。

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台中市議會程序委員會今天通過第4次定期會的議程日程，將於10月3日開議，10月4日由市長盧秀燕進行施政總報告，10月7日至11日專案報告，10月18日至11月12日業務質詢，11月27日至12月10日市政總質詢。

本會期的專案報告安排4天，但是高達19案，國、民兩黨各提8案，民眾黨及其他議員則提3案，除了有水湳機場原址開發通盤檢討、大安禡祖園區規劃及雕像進度、國土規劃等，還有最近外界討論度相當高的女大生遭公車撞死檢討、中捷副站長昏倒不治中捷處理作為等。

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