藍白立委卡總預算 林右昌：受害的是一般老百姓、地方建設

民進黨秘書長林右昌表示，卡預算阻礙地方建設，受害的是一般老百姓、地方建設。（記者盧賢秀攝）

2024/09/26 13:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕立法院在野黨聯手擱置中央總預算，民進黨秘書長林右昌今天表示，阻礙中央審查預算就是阻礙地方建設，受害的是一般老百姓、地方建設，行政院和黨團會密切溝通，希望理性審查預算，不分黨派、國家共同進步。

立法院藍白聯手擱置總預算，總統賴清德下軍令，要求立委出席各個委員會。

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林右昌今天出席基隆信賴之友會時表示，行政部門提出預算，立法部門也有責任審查，而不是把它擱在那邊，行政院長卓榮泰也和立法院做了很多的說明跟報告，其中最大的預算是在社福，跟每個人的福利都有相關，另外國防建設則是國家防衛最必要的預算。

林右昌說，將以誠懇的態度和各個政黨溝通，讓大家知道，也讓社會知道，預算的每一條錢都是用在老百姓身上，每一條錢都是用在地方的建設上面。所以杯葛預算只會杯葛、阻礙到地方的建設，卡預算或者是阻礙中央預算審查，受害的是一般老百姓、地方的建設。

林右昌表示，台灣是一個民主國家，行政、立法、政黨有不同的意見，這個在民主社會都很正常，但如何讓政策能推動、國家更進步發展，是不分政黨共同的責任，國家也只有一個。

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