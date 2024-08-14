直指黃珊珊沒負起責任 陳琬惠上黨內節目激動落淚

民眾黨宜蘭黨部主委陳琬惠。（擷取自「民眾之聲」YT頻到）

2024/08/14 18:14

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議越演越烈，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊今天下午到北檢提告會計師端木正涉業務登載不實。民眾黨宜蘭黨部主委陳琬惠在黨內節目《民眾之聲》中直指，黃珊珊沒有負起該負的責任，更一度激動落淚說，很多小草都很愛民眾黨，希望大家痛定思痛、好好檢討。

陳琬惠指出，她對12日民眾黨召開的政治獻金說明會感到失望，也對時任競辦財務長李文宗、黃珊珊說的話非常不認同。他們都在競總擔任要職，當柯文哲主席到各地跑行程時，黃珊珊就等同公司的CEO，難道所有的帳，黃珊珊完全沒有責任？

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「黃珊珊並沒有扛起她該扛起的責任！」陳琬惠直言，現在可以怪會計師端木正，因為端木正自承人力不足，沒讓黨知道自行調節差額，但黨內竟然連核對機制都沒有。18萬筆募款都是小草一筆一筆捐來的，怎麼可以用這樣的態度面對？單據都是李文宗、黃珊珊所簽，帳務錯誤都不該發生。

陳琬惠在節目中一度激動落淚，她坦言，全黨現在都在一起承受，此事比去年藍白合爭議更嚴重，各地方黨部主委、同仁們也都收到非常多的不捨、不爽。她呼籲，還是很多小草都很愛民眾黨，希望大家痛定思痛、好好檢討，不要再讓這些事再發生。

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