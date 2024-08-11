柯文哲涉政治獻金申報不實 台灣基進監察院網站檢舉

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今日到監察院官網，檢舉民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實。（台灣基進提供）

2024/08/11 12:13

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲2024年總統大選政治獻金申報爭議延燒，監察院昨表示，總統、副總統選舉政治獻金會計報告書是「年度查核計畫重點」，如經檢舉涉違「政治獻金法」將依法辦理。台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今日在監察院網站以線上方式完成檢舉，盼監察院依法調查、處理，以肅風氣。

有關柯文哲2024年參選總統政治獻金流向疑雲，時樂公司9日表示遭灌水500萬元帳務，但實際上未承接該業務；另，資深媒體人康仁俊再爆出，另一業者「尼奧」清查後發現也未收到申報資料中的2筆款項，這3筆合計916萬4311元。民眾黨昨發布聲明致歉，並表示這三筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

請繼續往下閱讀...

對此，楊佩樺指出，柯文哲於2024年競選總統，競選的政治獻金的申報，其中有三筆政治獻金支出的申報，金額達916萬，接連被廠商指出並未向柯文哲競選總部收取其費用。由於地方普渡行程眾多無法於近日親赴監察院，她今天在監察院網站提出檢舉，以線上作業的方式完成向監察院檢舉的流程，希望政治獻金的權責單位監察院，能夠依法調查、處理，以肅風氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法