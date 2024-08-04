竹市城隍夯枷遊行 罷免高虹安民團號召連署、手舉牌抗議

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

2024/08/04 19:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天農曆7月1日，新竹市都城隍廟竹塹城隍祭舉辦消災解厄夯枷活動，也就是陰陽司公的出巡日，罷免高虹安的公民團體也把握機會，抗議市府違法惡意拆除市民刊登的廣告看板，表達官逼民反的憤怒，並在鄭氏家廟辦快閃手舉牌抗議活動和罷免連署行動，不少市民看到也加入連署行動，認為竹市不能再持續空轉，一定要改變才能重現竹市光榮。

由罷免高虹安的公民團體發起的手舉牌活動，今天下午在社群公佈後，就吸引志工參與及響應，罷免團體提到，透過手舉牌，要向陰陽司公訴說，「這些日子高虹安與代理市長邱臣遠對風城的孩子們做了哪些事情」，同時也向陰陽司公請罪，因為太慢站出來了，這次的看板被強拆，「我們不忍了！」

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罷免團體也再次強烈譴責代理市長邱臣遠，對於昨天光速強拆看板事件，市府居然卸責全部推到屋主身上，無視這是由新竹市政府都發處委外拆除的事實；且市府說詞反覆，明擺著在大庭廣眾之下說謊，如此強拆看板，將導致官逼民反。

有市民在遊行中看到罷免團體行動，有人加入連署行列，有人則安靜手舉牌，向市府表達官逼民反的怒吼。

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

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