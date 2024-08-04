為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

竹市城隍夯枷遊行 罷免高虹安民團號召連署、手舉牌抗議

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

2024/08/04 19:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天農曆7月1日，新竹市都城隍廟竹塹城隍祭舉辦消災解厄夯枷活動，也就是陰陽司公的出巡日，罷免高虹安的公民團體也把握機會，抗議市府違法惡意拆除市民刊登的廣告看板，表達官逼民反的憤怒，並在鄭氏家廟辦快閃手舉牌抗議活動和罷免連署行動，不少市民看到也加入連署行動，認為竹市不能再持續空轉，一定要改變才能重現竹市光榮。

由罷免高虹安的公民團體發起的手舉牌活動，今天下午在社群公佈後，就吸引志工參與及響應，罷免團體提到，透過手舉牌，要向陰陽司公訴說，「這些日子高虹安與代理市長邱臣遠對風城的孩子們做了哪些事情」，同時也向陰陽司公請罪，因為太慢站出來了，這次的看板被強拆，「我們不忍了！」

罷免團體也再次強烈譴責代理市長邱臣遠，對於昨天光速強拆看板事件，市府居然卸責全部推到屋主身上，無視這是由新竹市政府都發處委外拆除的事實；且市府說詞反覆，明擺著在大庭廣眾之下說謊，如此強拆看板，將導致官逼民反。

有市民在遊行中看到罷免團體行動，有人加入連署行列，有人則安靜手舉牌，向市府表達官逼民反的怒吼。

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

官逼民反！新竹市今天舉行城隍祭典夯枷遊行，罷免高虹安的公民團體也在現場辦罷免連署及安靜手舉牌，表達對市府拆看板的憤怒。（罷高民團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高虹安貪污看板被強拆 邱臣遠稱市府依法合規辦理
2024/08/03 15:28

高虹安貪污看板被強拆 邱臣遠稱市府依法合規辦理
罷高看板火速遭竹市府強拆 綠營民代質疑高虹安背後下指導棋
2024/08/03 15:39

罷高看板火速遭竹市府強拆 綠營民代質疑高虹安背後下指導棋

Uber Eats併購foodpanda 致力於創多贏
高虹安貪污看板被強拆 林志潔：恐涉國家賠償問題
2024/08/03 17:06

高虹安貪污看板被強拆 林志潔：恐涉國家賠償問題
掛不到5小時 「高虹安貪污」看板被強拆
2024/08/04 05:30

掛不到5小時 「高虹安貪污」看板被強拆

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
竹市府強拆高虹安貪污看板 罷高團體酸市府害怕、心虛
2024/08/03 16:24

竹市府強拆高虹安貪污看板 罷高團體酸市府害怕、心虛
「高虹安貪污」看板被強拆》邱臣遠：屋主主動下架 竹市府依法規處理
2024/08/04 05:30

「高虹安貪污」看板被強拆》邱臣遠：屋主主動下架 竹市府依法規處理
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播