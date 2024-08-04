罷高民團快閃 大喊「城隍爺有眼，重懲高虹安」

新竹市有罷免高虹安的公民團體及市民遍地開花，並在城隍廟及市府前快閃罷免高虹安。（照片取自網路貼文）

2024/08/04 16:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市罷免高虹安的公民團體及新竹台派青鳥反貪腐團體昨天在城隍廟周邊張貼「高虹安貪污」的帆布廣告，卻不到5小時就被自稱是受市府都發處委託的拆除人員火速拆掉，此舉引發民團怒火。今天有新竹台派的市民也遍地開花，到新竹市府前及城隍廟前錄影發聲，並以「城隍爺有眼，重懲高虹安」的方式快閃大喊，然後在網路社群發佈及傳遞，強調未來會以各種方式來宣傳罷免高虹安的行動，近期也會公佈連署收件的實體據點。

今天一早有新竹台派者到新竹市府及城隍廟附近以自錄影片及快閃方式，大聲喊出「城隍爺有眼重懲高虹安」及「城隍爺有眼 收押高虹安」等話語，要讓市府拆除廣告的行為，讓市民都知道。

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此外，也有新竹台派及青鳥行動提到「敬告新竹市官員 你拆除我們的看板沒有用 我們會用嘴巴說出來」，希望藉由遍地開花的快閃方式，發出市民的怒吼與不滿，更抗議市府的白色恐怖是破壞民主的行為，要透過此方式發聲，抗議市府的鴨霸行為。

罷免高虹安的公民團體也提到，近期已在與台派商家討論，近期就會有實體的罷免連署收件地點，也號召更多人加入罷免連署行動。

新竹市有罷免高虹安的公民團體今天遍地開花，並在城隍廟及市府前快閃大喊「城隍爺有眼，重懲高虹安」。（記者洪美秀翻攝）

新竹市有罷免高虹安的公民團體今天遍地開花，並在城隍廟及市府前快閃大喊「城隍爺有眼，重懲高虹安」。（照片取自罷高公民團體）

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