「高虹安貪污」看板被強拆》邱臣遠：屋主主動下架 竹市府依法規處理

新竹市民昨在城隍廟旁掛「高虹安貪污」看板被強拆（右圖），代理市長邱臣遠（左圖）稱市府依法合規辦理。（記者洪美秀攝）

2024/08/04 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕由新竹人反貪腐發起刊登的「高虹安貪污」看板昨掛在城隍廟不到五小時就被拆除，現場的拆除人員指稱是市府都發處委託拆除的。對此，代理市長邱臣遠昨天受訪表示，關於城隍廟看板的相關事件，據了解，屋主當時接受到承租時，不知相關刊登內容，但看到看板時，發現是政治敏感字眼，他不願意做過多的涉入，第一時間就退還相關的租金及押金，並主動下架看板。

市府代發屋主聲明 「生意人不想得罪任何人」

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邱臣遠說，市府尊重屋主及當事人的意願，市府都是依法依規做相關的處理。但對於是誰指派都發處出面拆除，又是依據哪條法規？邱臣遠則快閃落跑，不願繼續受訪。

市府也代發屋主聲明，聲明表示「我是廣告牆的屋主，我姓張，員工謝經理當初不知道刊登的廣告是什麼內容，然後就給他刊登，但今天早上看到是政治敏感議題，我們生意人不想得罪任何人，所以決定退還租金跟押金給承租人林先生，我就請廠商去把帆布拆掉，帆布、押金與租金都放在中山停車場等林先生來收回去。」

市府稱屋主洽詢 都發處給拆除廠商聯絡方式

市府都發處代理處長蘇文彬表示，屋主主動洽詢都發處使用管理科，有關廣告看板拆除事宜，都發處提供民間拆除廠商聯絡方式給屋主，拆除費用是由屋主直接付給業者，市府基於便民服務，均依規處理。

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