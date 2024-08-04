掛不到5小時 「高虹安貪污」看板被強拆

罷免高虹安團體昨早在城隍廟旁掛上反貪腐看板，但掛不到五小時就遭自稱受新竹市府委託的工程人員拆除。（記者洪美秀攝）

2024/08/04 05:30

民團痛批新竹市府「白色」恐怖 罷免行動將遍地開花

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉詐助理費，一審被判刑七年四個月並停職。新竹市一群反貪腐的市民昨天在城隍廟旁掛上「高虹安貪污一審被判七年四個月，市政擺爛、一事無成」的帆布看板，但不到五小時就被拆除。新竹台派及罷免高虹安團體痛批是「白色」恐怖，更認為市府派委外單位強制拆除，恐涉及毀損罪。

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民團、議員質疑邱臣遠 淪為高的傀儡

罷免高虹安的團體與新竹台派青鳥行動團體前天預告，會在城隍廟周邊掛大型看板，昨天清晨六時許完成懸掛後，吸引不少新竹在地人駐足及叫好圍觀。依罷高團體出示的合約，看板將自昨日懸掛到九月二日，不料卻是最短命的看板，才懸掛不到五小時就被火速拆除；現場的拆除人員表示，「是市府都發處委託拆除的」。

罷高團體質疑，市府拆違規看板都沒這麼快，市府及代理市長邱臣遠是不是收到高虹安的指示，是不是高的傀儡？新竹台派表示，這個看板有正式的合約書，市府行為已涉及刑法毀損罪，不排除提告。

民進黨市議員楊玲宜批評，代理市長邱臣遠還是擺脫不了高虹安的影響力，就連人民及市民基本的言論自由也剝奪，曾幾何時，新竹市變成高譚市，籠罩在白色恐怖下，她要問，市府都發處到底是依據哪一條，可強拆人民的自由財產？

市議員劉彥伶也說，台灣已是民主的社會，但新竹市居然發生白色恐怖及一言堂事件，市府應說明到底是違反哪條法規？難不成又是高虹安在背後下的指導棋？

罷高團體強調，昨晚鬼月鬼門開，會掛看板是祈求城隍爺主持公道，新竹人反貪腐，不管是「罷免高虹安：風城安心上路」活動，還是此次看板活動的籌備和募集，都與任何政黨毫無關係。目前已尋求台派店家合作，要進行實體連署站或收件點，將遍地開花宣傳罷免高虹安行動。

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