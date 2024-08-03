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竹市府強拆高虹安貪污看板 罷高團體酸市府害怕、心虛

新竹市府強拆高虹安貪污看板，罷高團體酸市府是害怕及心虛，且質疑對屋主施壓。（記者洪美秀攝）

新竹市府強拆高虹安貪污看板，罷高團體酸市府是害怕及心虛，且質疑對屋主施壓。（記者洪美秀攝）

2024/08/03 16:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對「高虹安貪污」看板，不到5小時就被強制拆除，罷高團體發出聲明稱，現場拆除人員稱是新竹市府都發處委託拆的，但市府卻代替屋主聲明是屋主請施工單位自行處理，質疑市府是害怕及心虛，且恐對屋主施壓，才會火速強拆高虹安貪污看板。

罷高團體想問市政府，現場拆除人員說是市府拆的，但市府卻回應是屋主自行拆的，雙方都不同調，讓市民看得霧裡看花，到底哪一方才是對的？是誰在說謊？

他們要問新竹市府現在的主人邱臣遠代理市長，請問您的團隊違反行政程序，在上架後幾小時就直接拆除，請問市府團隊是害怕了，還是心虛了？

罷高團體強調，這次的合約看板，是由新竹的台派青鳥們所集資贊助的看板，雙方確實有白紙黑字的合約，一切皆有法源依據可循。質疑是因市府晚間要在城隍廟搭舞台辦福門大開的相關活動，擔心這樣的看板太吸引人，才想方設法對屋主施壓，甚至不惜違反刑法毀損罪及民事的契約，市府企圖把所有責任推給屋主。

罷高團體也稱，並非要為難屋主，而是市府違反行政程序火速下架看板，是心理有鬼，且由都發處來拆也令人存疑。

市府都發處代理處長蘇文彬表示，屋主主動洽詢都發處使用管理科，有關廣告看板拆除事宜，都發處提供民間拆除廠商聯絡方式給屋主，拆除費用是由屋主直接支付給民間拆除廠商，市府基於便民服務，均依規處理。

罷高團體出示合約內容，認為市府已違反行政程序。（記者洪美秀翻攝）

罷高團體出示合約內容，認為市府已違反行政程序。（記者洪美秀翻攝）

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