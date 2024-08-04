賴惠員挺林俊憲逐鹿下屆南市長 首個立委聯名看板上架
2024/08/04 17:26
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長黃偉哲兩屆市長任期屆滿後誰來接棒的議題，逐漸受到各界關注。被認為積極佈局的參選人之一、民進黨立委林俊憲，除了深入原縣區擴展個人支持度外，也持續努力爭取更多黨內同志支持，特別是在台南市溪北地區經營扎根多年、有雄厚民意基礎的立委賴惠員，首塊林、賴兩人聯名的選舉看板，已在鹽水區朝琴路與信義路口上架，象徵賴惠員未來支持林俊憲參加市長黨內初選的積極態度。
觀察下一任台南市長的民進黨內競逐戰中，林俊憲以其與總統賴清德多年來的緊密合作關係，被外界認定是賴系統屬意的南市長接棒人選，具有一定優勢，尤其是在串接中央資源運用及地方建設規劃上，更能發揮願景力與執行力的整合效能。
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其次是在黨內團結的競爭態勢上，林俊憲得到多數民進黨議員、立委等黨內民代公職力挺，讓他在知名度與支持度的斬獲上有如倒吃甘蔗、漸入佳境；如今又獲得在北台南（溪北地區）有雄厚基層支持實力的賴惠員奥援，對林來說更是如虎添翼。
林俊憲表示，近來因凱米颱風吹襲造成台南災情嚴重，他與賴惠員都在災區關懷、協助救災，相信透過大家緊密合作的努力，一定可以儘早讓受損災區復原，持續推動地方的進步與發展。