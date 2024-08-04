賴惠員挺林俊憲逐鹿下屆南市長 首個立委聯名看板上架

表態參選下屆台南市長的立委林俊憲獲得北台南選區黨內立委賴惠員支持的聯名看板，在鹽水區街頭上架！（圖：林俊憲服務處提供）

2024/08/04 17:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長黃偉哲兩屆市長任期屆滿後誰來接棒的議題，逐漸受到各界關注。被認為積極佈局的參選人之一、民進黨立委林俊憲，除了深入原縣區擴展個人支持度外，也持續努力爭取更多黨內同志支持，特別是在台南市溪北地區經營扎根多年、有雄厚民意基礎的立委賴惠員，首塊林、賴兩人聯名的選舉看板，已在鹽水區朝琴路與信義路口上架，象徵賴惠員未來支持林俊憲參加市長黨內初選的積極態度。

觀察下一任台南市長的民進黨內競逐戰中，林俊憲以其與總統賴清德多年來的緊密合作關係，被外界認定是賴系統屬意的南市長接棒人選，具有一定優勢，尤其是在串接中央資源運用及地方建設規劃上，更能發揮願景力與執行力的整合效能。

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其次是在黨內團結的競爭態勢上，林俊憲得到多數民進黨議員、立委等黨內民代公職力挺，讓他在知名度與支持度的斬獲上有如倒吃甘蔗、漸入佳境；如今又獲得在北台南（溪北地區）有雄厚基層支持實力的賴惠員奥援，對林來說更是如虎添翼。

林俊憲表示，近來因凱米颱風吹襲造成台南災情嚴重，他與賴惠員都在災區關懷、協助救災，相信透過大家緊密合作的努力，一定可以儘早讓受損災區復原，持續推動地方的進步與發展。

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