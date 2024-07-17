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參選台南市長起手式 林俊憲首場基層座談會600人出席

民進黨立委林俊憲（前右）今晚在佳里區舉辦首場基層後援幹部座談會，和會長等幹部握手。（記者楊金城攝）

民進黨立委林俊憲（前右）今晚在佳里區舉辦首場基層後援幹部座談會，和會長等幹部握手。（記者楊金城攝）

2024/07/17 20:40

〔記者楊金城／台南報導〕競選台南市長起手式，民進黨立委林俊憲今晚（17日）在佳里區舉辦首場基層後援幹部座談會，來自佳里、西港、七股約600人參加，林俊憲頒發各後援會會長、顧問團團長的聘書。同黨對手立委陳亭妃則回應說：「每天都是我的起手式」。

本屆台南市長選後，也代表民進黨內競爭市長提名開打，備戰7年的陳亭妃持續勤走基層，為了競選民進黨中常委鞏固市長初選的公平公正，不惜被正國會除名。

其他派系則多向林俊憲靠攏，穿上與林俊憲服務處同掛名的背心參加地方活動，以往鮮少在溪北原縣區活動的林俊憲，更在市長選後勤走接觸民眾爭取支持。

包括立委郭國文及市議員蔡蘇秋金、陳秋宏、王宣貿、沈家鳳、郭鴻儀、朱正軒、黃肇輝、蔡筱薇等人今晚均出席林俊憲基層座談會，支持者稱讚林俊憲是未來台南市長最佳人選，台上帶領高喊「台南最好，林俊憲」、「信賴連線，林俊憲」口號，氣氛熱烈；當中也有陳亭妃的支持者出席探查動向。

林俊憲說，今晚是對立法院反霸權、護民主的宣講會，許多鄉親勸進，為他成立後援會、顧問團，這不只是參選市長的起手式，他更要持續一步一腳印勤走基層，聽取鄉親的意見，他的努力也都被鄉親看在眼裡。

林俊憲指出，離黨內市長初選還有1年多，他會持續和鄉親互動，並爭取建設，呼應總統賴清德打造大台南，台南未來絕對會更好，他有完整規劃藍圖，個人有責任做到「清廉、勤政、愛鄉土」的期待，找回民眾對民進黨的信心。

陳亭妃則會勘下營區營前南橋改善工程，她強調為大眾謀福利、為百姓爭權益，沒有所謂的開始與結束，「每天都是我的起手式」，因為她已準備6、7年，勤走全市每個角落，已有大台南的發展藍圖，台南必須全面發展，未來需要1位深入基層的「規劃師」至關重要。

林俊憲頒發台南佳里、西港、七股、商業、宗教、體育、婦女等後援會會長聘書。（記者楊金城攝）

林俊憲頒發台南佳里、西港、七股、商業、宗教、體育、婦女等後援會會長聘書。（記者楊金城攝）

林俊憲的支持者索取簽名。（記者楊金城攝）

林俊憲的支持者索取簽名。（記者楊金城攝）

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