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林俊憲辦座談會 頒發後援會聘書

民進黨立委林俊憲頒發台南佳里、西港、七股、商業、宗教、體育、婦女等後援會會長聘書。 （記者楊金城攝）

民進黨立委林俊憲頒發台南佳里、西港、七股、商業、宗教、體育、婦女等後援會會長聘書。 （記者楊金城攝）

2024/07/18 05:30

〔記者楊金城／佳里報導〕競選下屆台南市長起手式，民進黨立委林俊憲昨晚在佳里區舉辦首場基層後援幹部座談會，頒發佳里、西港、七股各後援會會長、顧問團團長的聘書。同黨立委陳亭妃回應說：「每天都是我的起手式」，較勁意味十足。

本屆台南市長選後，民進黨內競爭市長提名提前開打，備戰七年的陳亭妃持續勤走基層，不少派系則向林俊憲靠攏，林俊憲特別在過去較少活動原縣區溪北勤走爭取支持。

包括立委郭國文、溪北議員蔡蘇秋金、陳秋宏、王宣貿、沈家鳳等人出席座談會，現場高喊「台南最好，林俊憲」、「信賴連線，林俊憲」口號，氣氛熱烈；會中也有陳亭妃的支持者出席探查動向。

林俊憲說，這場對立法院反霸權、護民主的宣講會，鄉親為他成立後援會，不只是參選市長的起手式，更要持續一步一腳印勤走基層聽取意見。林俊憲指出，離黨內市長初選還有一年多，會持續和鄉親互動，並爭取建設，呼應總統賴清德打造大台南，台南未來絕對會更好，他有完整規劃，個人有責任做到「清廉、勤政、愛鄉土」的期待，找回民眾對民進黨的信心。

陳亭妃昨天會勘下營區營前南橋改善工程，強調為地方爭取建設、謀福利，沒有所謂的開始與結束，「每天都是我的起手式」，已準備六、七年勤走各角落，已有大台南的發展藍圖，台南必須全面發展，未來需要一位深入基層的「規劃師」至關重要。

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