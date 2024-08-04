提醒謝國樑勿因民調掉以輕心 洪秀柱：反罷免投票力道要再加強

前國民黨主席洪秀柱（左）指出，罷免基隆市長謝國樑的民調數字顯示，反罷免的民調好，但是如果民調好，卻不出來投票，就變成沒有用，她提醒，謝國樑可能要在催反罷免票的力道上要再加強，千萬不要受到民調影響。（記者俞肇福攝）

2024/08/04 13:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑深陷罷免的政治風暴，前國民黨主席洪秀柱今天受邀（4日）到基隆參加「挺善樑」教育政績宣傳活動。昔日被稱為「政壇小辣椒」的她直白地說，謝國樑今天請她來的目的，好像有點為了特定的事情而來鋪陳；她說，聽到謝國樑要被罷免，感到晴天霹靂，為了有愛心且溫暖的謝國樑，拜託基隆市民絕對不能讓罷免過關，大家一起「挺善樑」。

近期有關罷免謝國樑案的民調顯示，反罷免謝國樑的人，比支持罷免的人多一點。對此，洪秀柱指出，民調數字雖然看起來是很好，但反罷免的民調好，卻不出來投票，就變成沒有用，她認為謝國樑團隊可能要在催反罷免票的力道上要再加強，千萬不要受到民調影響。

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洪秀柱提到，謝國樑過往對教育政策也很有想法，謝也曾經為了關懷自閉兒議題，拍廣告片宣導；當時她就覺得謝很暖心、貼心，謝在做立委時到現在當市長，都很關心下一代的議題。

洪秀柱直言，俗話說選賢與能，但政治人物常靠花言巧語騙選票；她指出，針對東岸廣場的議題，法院都判定了產權歸市府所有，前朝的問題還怪罪到謝國樑身上，真的不可思議。謝國樑是實在做事的人，政績大家有目共睹，面對少子化的問題，這樣嚴重的國安危機，提出了許多教育政策，讓大家放心生孩子，讓老百姓安居樂業，這才是真正用良心、愛心關懷選民的政治人物。

謝國樑指出，他執政1年多的時間，投注相當大的資源在教育；包括營養午餐每人每餐增加20元、特教班級1人成班、設立基隆親子照顧平台，甚至與美國加州大學柏克萊分校合作，為基隆高中生提供在美國最優秀高中生才能享受到的專業課程等資源，他一定會持續做好孩子教育及相關政策。自己也會持續努力，積極面對，讓下一代更好。

基隆市家長總會理事長李進雄表示，針對家長的心聲，謝國樑都樂於傾聽，謝國樑對於教育的付出與貢獻，他非常有感。

基隆市長謝國樑（中）表示，他執政投注相當大的資源在教育；包括營養午餐每人每餐增加20元、特教班級1人成班、設立基隆親子照顧平台，甚至與美國加州大學柏克萊分校合作。他一定會持續做好孩子教育及相關政策，讓下一代更好。 （記者俞肇福攝）

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