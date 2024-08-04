新聘資政、國策顧問名單 朱立倫：國家不是我家賴家 盼民進黨用人唯才

對於總統府新聘資政、國策顧問名單，國民黨主席朱立倫今（4日）受訪表示，國家不是我家、賴家，對於國家的重要職位，希望民進黨能夠開闊心胸，用人唯才。 （記者廖雪茹攝）

2024/08/04 11:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統府1日公布新聘資政27人、國策顧問73人。對此名單，國民黨主席朱立倫今（4日）上午在新竹縣受訪表示，國家不是我家、賴家，對於國家的重要職位，為了台灣的民主，希望民進黨能夠開闊心胸，用人唯才；至於引發外界質疑的人選，也請總統說明。

朱立倫今天上午到新竹縣政府大禮堂，出席第三波民主改革－國會改革說明會新竹縣場次。會前他接受聯訪，有媒體提問，主席怎麼看這次公布的總統府資政和國政顧問名單，例如台南地下電台的主持人康銀壽，不但非法賣藥還曾把人撞殘，更是賴清德的大樁腳；另去年被爆MeToo事件請辭資政的顏志發也回鍋，賴清德的恩師成大醫學院教授韓良誠也在名單內。

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朱立倫表示，用一句話來形容，人家說，民進黨當政，國家就是他家、國家變賴家，那也沒什麼特殊。真正最重要的是，包括NCC委員、大法官等重要職位，如果還是用我家的觀念、用賴家的觀念，那就會對整個國家造成深遠的影響。所以我們還是希望民進黨能夠真正的了解，今日為了台灣的民主，不能夠從私、從政黨的角度，而是要從中華民國、從台灣發展的角度，能夠開濶心胸，用人唯才。

對於媒體也問到名單中有一人叫陳朝龍，媒體人黃揚明質疑，如果是前立委陳朝龍的話非常荒謬，因為他在競選第七屆立委時賄選，最高院判處有期徒刑3年2個月確定，連犯下賄選罪的人都能夠進入國策顧問名單，若真的屬實，賴清德去年大力要掃黑金，修選罷法豈不是自打臉？是不是要呼籲總統府應該出來說清楚？

朱立倫說，這個由總統府來說明，因為府方並沒有公布任何人的背景，有一些說不一定是同名同姓，請總統說明就好。

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