為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

新聘資政、國策顧問名單 朱立倫：國家不是我家賴家 盼民進黨用人唯才

對於總統府新聘資政、國策顧問名單，國民黨主席朱立倫今（4日）受訪表示，國家不是我家、賴家，對於國家的重要職位，希望民進黨能夠開闊心胸，用人唯才。 （記者廖雪茹攝）

對於總統府新聘資政、國策顧問名單，國民黨主席朱立倫今（4日）受訪表示，國家不是我家、賴家，對於國家的重要職位，希望民進黨能夠開闊心胸，用人唯才。 （記者廖雪茹攝）

2024/08/04 11:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統府1日公布新聘資政27人、國策顧問73人。對此名單，國民黨主席朱立倫今（4日）上午在新竹縣受訪表示，國家不是我家、賴家，對於國家的重要職位，為了台灣的民主，希望民進黨能夠開闊心胸，用人唯才；至於引發外界質疑的人選，也請總統說明。

朱立倫今天上午到新竹縣政府大禮堂，出席第三波民主改革－國會改革說明會新竹縣場次。會前他接受聯訪，有媒體提問，主席怎麼看這次公布的總統府資政和國政顧問名單，例如台南地下電台的主持人康銀壽，不但非法賣藥還曾把人撞殘，更是賴清德的大樁腳；另去年被爆MeToo事件請辭資政的顏志發也回鍋，賴清德的恩師成大醫學院教授韓良誠也在名單內。

朱立倫表示，用一句話來形容，人家說，民進黨當政，國家就是他家、國家變賴家，那也沒什麼特殊。真正最重要的是，包括NCC委員、大法官等重要職位，如果還是用我家的觀念、用賴家的觀念，那就會對整個國家造成深遠的影響。所以我們還是希望民進黨能夠真正的了解，今日為了台灣的民主，不能夠從私、從政黨的角度，而是要從中華民國、從台灣發展的角度，能夠開濶心胸，用人唯才。

對於媒體也問到名單中有一人叫陳朝龍，媒體人黃揚明質疑，如果是前立委陳朝龍的話非常荒謬，因為他在競選第七屆立委時賄選，最高院判處有期徒刑3年2個月確定，連犯下賄選罪的人都能夠進入國策顧問名單，若真的屬實，賴清德去年大力要掃黑金，修選罷法豈不是自打臉？是不是要呼籲總統府應該出來說清楚？

朱立倫說，這個由總統府來說明，因為府方並沒有公布任何人的背景，有一些說不一定是同名同姓，請總統說明就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
幫總統賴清德打分數 余天：他是很清流的人
2024/08/04 07:41

幫總統賴清德打分數 余天：他是很清流的人
賴清德新聘蘇貞昌、謝長廷等27位資政 余天為國策顧問
2024/08/01 15:57

賴清德新聘蘇貞昌、謝長廷等27位資政 余天為國策顧問

Uber Eats併購foodpanda 致力於創多贏
府聘任27資政 蘇貞昌、謝長廷入列
2024/08/02 05:30

府聘任27資政 蘇貞昌、謝長廷入列
車撞前記者釀癱瘓 知名電台主持人志明：衰 對方撞上來
2023/11/08 16:42

車撞前記者釀癱瘓 知名電台主持人志明：衰 對方撞上來

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播