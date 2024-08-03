柯文哲為京華城案反嗆 簡舒培：彭振聲改口疑遭妖魔鬼怪施壓

民進黨台北市議員簡舒培。（記者楊心慧攝）

2024/08/03 14:38

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培昨指前台北市副市長彭振聲向她證實前台北市長柯文哲親自簽核京華城準用都更獎勵，但彭振聲昨接受媒體訪問時表示話被加油添醋，柯文哲今天（3日）受訪時強調整個案子他相當有信心，更反批簡舒培沒有信用，不用理她；簡舒培則表示，不知道彭振聲是受到什麼牛鬼蛇神、妖魔鬼怪的施壓，希望柯文哲不要就是這個妖魔鬼怪。

簡舒培指出，彭振聲只說自己沒提「京華城案由柯文哲自己簽」，說都更容獎「是最高首長的行政裁量權」，對於其他內容都沒否認，而台北市的最高行政首長是誰？就是柯文哲本人，「最高首長的行政裁量」就等同於「柯文哲決定」，彭振聲只是換句話說、玩文字遊戲，沒想到柯文哲還真的只看標題不看內文，沾沾自喜的樣子，看了都替他尷尬。

請繼續往下閱讀...

簡舒培表示，能簽都市計畫公展不是副市長就是市長，而京華城案送到都委會討論的專簽是柯文哲蓋的章；送給京華城20%容積獎勵的專簽也是柯文哲蓋的章，甚至還有柯文哲親筆簽下的日期。柯文哲自知閃不掉，只能繼續模糊焦點、講風涼話。

簡舒培批評，柯文哲自己政治誠信破滅，所謂的公開透明、刀叉吃人肉早在市長任內就一一破功，現在為了幫自己開脫，連圖利不犯法都能公開講，這種政客的腦袋裡還有「信用」兩個字嗎？

簡舒培也說，不知道彭振聲是受到什麼牛鬼蛇神、妖魔鬼怪的施壓，必須在吐露實情後又匆忙玩文字遊戲，隔空向柯文哲表忠來保護自己，只能希望柯文哲還有一點點良知，不要當這個妖魔鬼怪，如今柯文哲為何不敢跟檢調講、不敢告訴大家為何要親自核可，送給京華城百億元，彭振聲還找不到法源依據，最後是因最高行政首長的裁量權才送給京華城百億。

簡舒培也強調，這件事是可受公評之事，也希望柯文哲不要就是那個妖魔鬼怪、影響彭振聲，柯文哲親簽京華城案，給出超乎想像的都更容積，全都不合常理，整個決策過程還是要跟市民清楚交代，如果柯文哲真的自認清白就到議會來直球對決，不要躲起來當俗辣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法