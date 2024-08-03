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簡舒培爆親簽京華城都更獎勵 柯文哲：不用理她

對於京華城案，柯文哲強調相當有信心。（記者李惠洲攝）（記者葛祐豪攝）

對於京華城案，柯文哲強調相當有信心。（記者李惠洲攝）（記者葛祐豪攝）

2024/08/03 12:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨台北市議員簡舒培昨指前台北市副市長彭振聲向她證實前台北市長柯文哲親自簽核京華城準用都更獎勵；對此，柯文哲今天（3日）受訪時反駁，強調整個案子他相當有信心，並反酸簡舒培是「簡（剪）7段」，沒有信用，不用理她。

柯文哲今天南下高雄參加民眾黨5週年黨慶活動，媒體關注京華城案詢問「京華城的事情，民進黨台北市議員簡舒培爆料，說是彭振聲主動聯絡她，說自創容積獎勵是你親自簽核?」

柯文哲表示，亂講的話，就不要去理她，她昨天在講說彭振聲講什麼，結果彭振聲出來接受訪問直接打臉，說她加油添醋。

柯強調「整個案子，我還是相當有信心!」因為我們要相信的是制度，不是個人。這種案子要經過都市計畫委員會，再經過都市設計審議委員會，有兩個委員會，過程當中也有三個專案小組，一些人員不是重複的，又有都發局上上下下這麼多官員；而且最重要的，台北市政府是公開透明，這種會議記錄幾乎全部都上網，府內的電子系統裡面都在。

柯文哲表示，還有一點，我們有晨會制度，有爭議的早就拿出來討論，所以經過整個機制，公開透明，「要出問題很難啦!」不要說市長沒有辦法決定，就算是主辦的副市長彭振聲，他也沒有辦法一個人決定；柯並反酸簡舒培是「簡（剪）7段」，沒有信用了，不用理她。

對於彭振聲表達願出席8月20日京華城專案小組訪談會議，媒體問柯「你會出席嗎？」柯文哲回說，彭振聲願意出席就出席，其實議會在搞什麼專案小組，大家也很清楚，他們要對付的是柯文哲，只是他也不想隨他們起舞。

柯文哲強調，他的態度從頭到尾都很清楚，把所有的資料上網公開，包括會議記錄、調查紀錄，「你們就覺得你們哪裡有問題，就1、2、3、4列出來，我都會回答，但是我不想陪你們，也不想要再幫你們製造聲量，不需要!」

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