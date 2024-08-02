徐千晴造謠鄭運鵬判賠15萬 律師林智群曝她經歷酸「很適合」

新竹市政府前發言人徐千晴。（資料照）

2024/08/02 11:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨發言人徐千晴對於被前立委鄭運鵬告侵害名譽權的判決結果質疑「司法有公正性？」，對此律師林智群翻出徐千晴過去經歷表示，造謠被法院認證覺得「她很適合。」

徐千晴公開嘲諷民進黨前立委鄭運鵬，在人力網站的徵才資訊未揭露充足資訊，猶如詐騙集團，鄭運鵬提告侵害名譽權。一審台北地院判鄭運鵬敗訴，今年2月二審判徐千晴應賠償15萬元，鄭另針對刊登判決要旨以回復名譽等提上訴，這部分最高法院1日發回高院更審。

請繼續往下閱讀...

對於判決結果徐千晴表示近日在新竹市長高虹安與王郁文的判決中，同樣讓人對台灣司法判決的比例原則與量刑標準感到疑惑，司法是否還具有公正性，抑或已成為執政黨打擊異己的工具？她表示，公道自在人心，民眾自有判斷，台灣言論自由得來不易，也希望司法珍惜民眾對司法所剩無幾的信心。

林智群在臉書PO文表示，民眾黨都是包牌，不可能輸，輸了就是司法不公，鄭運鵬那個時候根本沒徵才，結果被徐小姐拿出來噴一頓，說徵才像詐騙，鄭運鵬就提告了，這位造謠被法院認證的徐小姐，之前是新竹市政府發言人，後來是民眾黨發言人「我覺得她很適合。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法