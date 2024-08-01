羅智強輸了！告苗博雅意圖使人不當選 北檢認證：非造謠

羅智強去年選戰期間提告苗博雅造謠意圖使人不當選，8月1日台北地檢署偵結，苗博雅並非毫無根據的影射攻擊，處分不起訴。（資料照，本報合成）

2024/08/01 18:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年選舉期間，當時還是北市大安區立委參選人羅智強，提告同選區對手、社民黨參選人苗博雅造謠意圖使人不當選，週四（1日）台北地檢署偵結，苗博雅並非毫無根據的影射攻擊，處分不起訴。

羅智強在立委選戰期間，指控對手苗博雅和民進黨前立委羅文嘉，於去年12月1日和2日，先後在臉書PO文表示「國民黨刻意延後台北市副市長林奕華上任時間，讓大安區立委無法補選，是為將位置空下讓羅智強回到此區參選」、「國民黨為了讓羅智強參選，大安區一年沒立委」等語損害其名譽，提告2人人涉犯公職人員選舉罷免法之意圖使候選人不當選，而傳播不實之事。

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綜合媒體報導，檢方指出，台北市長蔣萬安2022年12月23日對外公布，延攬時任立委林奕華擔任副市長，而林奕華直到2023年12月3日才辭去立委，依《選罷法》第73條規定，因林奕華立委任期不足1年，不須再舉行補選，足認大安區確實沒有立委將近1年。此外，羅智強去年5月將戶籍遷到大安區，隨後投入選戰，這些事件脈絡有新聞報導、戶籍資料可佐證。

因此檢方認定，苗博雅、羅文嘉2人所言並非毫無根據的影射攻擊，已有相當理由確信為真，且發言本意是評論政治人物的所作所為，應屬對立委候選人言行的合理檢視，受憲法言論自由保障，無誹謗的真實惡意，因此處分不起訴。

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