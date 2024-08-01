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不滿NCC新法待人事案通過再施行 黃國昌：政院要脅令人不齒

立院民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

立院民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

2024/08/01 17:52

〔記者李文馨／台北報導〕NCC組織法新法尚未上路，NCC副主委翁柏宗依舊法延任並代理主委職務；政院表示，待立院通過人事審查案後，再行指定新法施行日期。對此，民眾黨團總召黃國昌批評，行政院長卓榮泰公然玩弄法律，現在以NCC委員要脅國會，令人不齒。

總統府昨公布刪除延任條款的「國家通訊傳播委員會組織法」修正案，不過，行政院發言人陳世凱今表示，行政院須就立院三讀通過的新法另訂施行日期；為求NCC正常運行，行政院將在立法院審查通過NCC新任委員人事案後，再行指定新法施行日期，並強調此作法並非首例。

對此，黃國昌表示，前行政院長陳建仁4月30日提名的NCC委員，卓榮泰一直拖到7月9日總質詢時才鬆口背書，「現在轉過頭來用NCC委員有多重要，藉此要脅國會，此種行徑令人不齒」。

黃國昌指出，卓榮泰為護航有線電視大亨屬意的翁柏宗，非法就任NCC代理主委，大剌剌放話要讓翁柏宗一直做下去，如此公然玩弄法律、踐踏法律之行徑，令人完全無法接受。

黃國昌說明，本次NCC組織法第4條的修正，目的是要修正不合理的萬年委員條款，立法者的決定非常清楚，雖然未更動第16條的內容，但仍應依循前例在公布後即施行。

黃國昌舉例，「印花稅法」第31條明訂「修正條文施行日期，由行政院以命令定之」，然而，2002年修正第8條時，行政院未另訂施行日期，公布即施行；「大學法」在2010年8月修正第25條時，施行日期同樣授權行政院定之，行政院也未另訂施行日期，公布即施行。

黃國昌提及，對於NCC委員的人事同意權，民眾黨團早就表達願意實質審查，並且提案延會進行審查，非常遺憾民進黨團不同意延會，「連民進黨自己人都不當一回事，行政院還有什麼資格大放厥詞？」他也呼籲，法令三讀公布後，該施行就請依法辦理，卓榮泰別想當太上院長，把立法院當立法局。

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