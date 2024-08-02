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柯文哲連待高雄3天 昨前往藤枝部落

柯文哲（中 ）前往桃源區藤枝部落了解災情。（圖擷自曾尹儷臉書）

柯文哲（中 ）前往桃源區藤枝部落了解災情。（圖擷自曾尹儷臉書）

2024/08/02 09:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨本週末（3日）將在高雄舉辦5週年黨慶，黨主席柯文哲昨天（1日）提早南下，由於凱米颱風在高雄造成災情，他首站就搭車上到桃源區的藤枝部落，了解居民需求。

柯文哲昨天由民眾黨高雄市黨部榮譽主委曾尹儷陪同，上到桃源區藤枝部落，該部落位於桃源區寶山里，近藤枝國家森林遊樂區一帶，2009年由於八八風災，部落居民大多遷往杉林區月眉大愛新村定居，只有少數族人仍留在此處。

曾尹儷表示，柯文哲此行實際了解在八八風災後，藤枝鄉親的當地居住環境，發現這次凱米颱風後，部落的教堂不見了，房屋整棟下陷滑下山坡，地面也嚴重斷層龜裂，餐廳無法經營，及生活基本需求如長期沒有飲用水源的問題。

柯文哲昨晚留在藤枝、寶山地區繼續與居民座談互動，他強調很重視大家的需求，會透過民眾黨的立委團隊，替居民解決問題。

根據民眾黨發出的公開行程，柯文哲今天（2日）下午1點半，將前往鳳山區的鳳邑雷府大將廟參拜；傍晚5點5分到岩涼手作左營裕誠店進行職人體驗，但兩個行程均不受訪。明天（3日）下午則會到高雄展覽館參加民眾黨5週年黨慶活動。

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