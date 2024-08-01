「不分情節一律加重最低本刑」違憲 政院通過「刑法」修正草案

行政院院會今日通過法務部所擬具「中華民國刑法」第47條、第48條修正草案，行政院長卓榮泰裁示，擬函請司法院會銜送立法院審議。（資料照）

2024/08/01 14:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會今日通過法務部所擬具「中華民國刑法」第47條、第48條修正草案，行政院長卓榮泰裁示，擬函請司法院會銜送立法院審議；法務部說明，司法院釋字第775號解釋，宣告刑法第47條規定，不分情節一律加重最低本刑，不符合刑法第59條所定要件，有過苛情形，牴觸憲法比例原則規定，爰修正相關條文。

法務部所提「中華民國刑法」第47條、第48條修正草案，「中華民國刑法」第77條修正草案，以及「中華民國刑法施行法」第7條之3修正草案、「律師法」第9條修正草案，今日在行政院會通過，將送到立法院審議。

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卓揆指示，修正草案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院、立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

針對「中華民國刑法」第47條、第48條修正草案，法務部檢察司副司長簡美慧今日在政院記者會表示，本案是因應司法院釋字第775號解釋及第812號解釋之意旨，關於累犯不分情節一律加重最低本刑等現行規定，不符罪刑相當原則，有違憲法第23條比例原則，爰修正刑法第47條、第48條相關規定。

簡美慧表示，司法院釋字第775號解釋，宣告刑法第47條規定，不分情節一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件，有過苛情形，牴觸憲法比例原則規定。

簡美慧說，法務部擬具刑法第47條、第48條修正草案，增設例外得不加重其刑之規定，即明定再犯之罪，為得易科罰金或易服社會勞動之罪，因構成累犯致應宣告不得易科罰金或不得易服社會勞動之有期徒刑。

關於刑法第77條、刑法施行法第7條之3，有關無期徒刑受刑人羈押期間是否計入假釋已執行期間的修正草案。

法務部說明，司法院釋字第801號解釋，認為無期徒刑裁判確定前，未逾1年的羈押日數，不算入假釋已執行期間，違反憲法第7條平等原則。

因此，為符合司法院解釋意旨，法務部擬具刑法第77條修正草案，使無期徒刑或有期徒刑裁判確定前之羈押日數，均算入假釋已執行期間。

另外，增訂刑法施行法第7條之3，使目前在監服刑的受刑人及於刑法第77條第3項修正施行前犯罪者，均得適用修正後規定，俾維護受刑人權益，以避免法律適用疑義。

有關「律師法」第9條非執業律師犯罪或違法執行律師業務的廢止律師證書事項。法務部進解釋，非執業律師如有犯罪行為，因其未加入律師公會，現難由律師懲戒委員會處理。

法務部強調，為確保律師的高度素質，並回應社會期待，對領有律師證書而未加入公會者，倘其行為經法院判決1年以上有期徒刑確定，或其行為涉有違法執行律師業務、有損及司法廉潔或律師職務獨立性，由該部徵詢全國律師聯合會意見後，廢止其律師證書，以維護律師綱紀及形象，並確保司法威信。

法務部表示，本次修法將能界定律師懲戒及該部廢止律師證書範疇，完善廢止律師證書制度，使律師法更加完備。

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