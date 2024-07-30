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柯文哲談京華城案自爆「圖利」 四叉貓反諷：圖利又不是貪污！

民眾黨主席柯文哲今（30）日接受網路節目《中午來開匯》專訪，期間談及京華城案時，竟脫口爆出「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」，言論一出，立即掀起各界譁然。（中午來開匯節目提供）

民眾黨主席柯文哲今（30）日接受網路節目《中午來開匯》專訪，期間談及京華城案時，竟脫口爆出「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」，言論一出，立即掀起各界譁然。（中午來開匯節目提供）

2024/07/30 18:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲捲入京華城案爭議，今（30）日他接受網路節目《中午來開匯》專訪，談及此事時，突然脫口爆出一句「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」，言論一出，立即掀起各界譁然。對此，知名網紅「四叉貓」劉宇也針對此事發文反諷，笑說「圖利哪裡不合法？圖利又不是貪污！」。

柯文哲日前捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，且外界還將京華城案、楊文科涉貪案做比較。柯文哲在接受網路節目《中午來開匯》專訪時指出，他認為兩案並不一樣，因為京華城案至今，沒人查到金流或是反咬是誰指示，因此若此案要辦「你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」

其言論曝光後，立即引發各界關注，事後民眾黨發言人吳怡萱急忙出面澄清，宣稱柯文哲是指「合法範圍」協助台北市政順利推動，為的就是讓市民得利，然而這番言論反而引發更多網友質疑與吐槽。針對此事，四叉貓也在臉書發文寫下自己的感想，「【卡提諾法學院】圖利哪裡不合法？圖利又不是貪污！」，反諷意味十足。

網友也紛紛表示，「去跟法院說啊！」、「國昌害阿北亂講話笑死」、「全台最大法盲社團上線啦！」、「卡布奇諾法學院說的才算數」、「圖利只要合法，新光金就是龍頭股」、「去跟法官辯論，直播裡硬凹有用嗎？」、「圖利哪裡不合法？我來問問看幼稚園的小朋友」、「難怪黃國昌前幾天就先佈局，楊文科是圖利不是貪汙」。

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