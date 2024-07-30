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再影射賴清德是「希特勒」 柯文哲：留小鬍子會愈來愈像

民眾黨主席柯文哲今日接受網路節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

民眾黨主席柯文哲今日接受網路節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

2024/07/30 16:17

〔記者林哲遠／台北報導〕憲法法庭19日針對藍、白兩黨通過的國會擴權案裁准暫時處分，總統賴清德日前說，若政黨不接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，青鳥就會飛出來。民眾黨主席柯文哲今（30）日接受網路節目《中午來開匯》專訪時戲稱，獨裁者的特色就是非常愛國，賴清德留個小鬍子，會愈來愈像（希特勒）。

柯文哲指出，從歷史來看，希特勒在1933年是被人民選出來的，1945年德國戰敗，當時人民都在反省，怎會讓瘋子帶領國家？獨裁者特色都是非常愛國，賴清德就有這個危險，意識形態強到好像只有他做的事是愛國，反對的都是破壞這國家。他直言，賴清德留個小鬍子，會愈來愈像。

柯文哲說，民進黨的兩大神主牌就是台獨及反核，台灣目前不可能直接宣布獨立，也不可能被中國統一，因此統獨就是個假議題，卻讓台灣政治紛紛擾擾許多年；反核也是如此，台灣由於人口太密集，地理條件問題不適合發展核電，但是從一開始台灣就選了半導體、AI高耗電產業發展，加上又要發展電動車。

他認為，賴政府不應該在再生能源還未達到標準前，就把核能停掉，最保守的方法就是核二、核三先延役，再來討論核四儘速決定。

柯文哲稱，誤國者皆忠誠，歷史上沒有國家是因為瘟疫、天災而亡國，會亡國的都是因為獨裁領導者，他提醒賴清德應保持善意及清醒，不要讓意識行型態偏差而誤國。

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