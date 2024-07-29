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到選區的「山」勘災！黃捷：桃源里需要關注

黃捷邀相關單位到柴山勘災，發現有不少坍方、希望相關單位齊力解決。（記者王榮祥翻攝）

黃捷邀相關單位到柴山勘災，發現有不少坍方、希望相關單位齊力解決。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/29 20:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市立委黃捷今邀集相關單位會勘選區內的柴山，和里長李慶賢關心坍方山坡段，她提到桃源里人數雖不多，但一樣需要關注，希望相關單位把責任範圍釐清、齊力解決居民遭遇問題。

黃捷指出，豪雨來的相當快，她特別擔心山上里民狀況，也隨時跟里長聯繫，所幸里民都平安；但路上有不少坍方，相當危險，她也邀集市府工務局、水利局水保科、國家自然公園管理處、鼓山區公所及海軍陸戰隊指揮部上山共同勘災，把責任範圍釐清、齊力解決。

她表示，會追蹤相關水保費用，落實4個有立即危險處、及七個潛在風險處的維護；里長也提到柴山有停車及公廁需求，她也要求國家自然公園管理處與國產署共同研議，要趕快完善設施。

此外，早上黃捷也和教育局長、朱育賢里長、校長到苓洲國小巡視，通學步道整排大型路樹全倒、步道也近乎整段毀損；她協調國軍，明早調度30位兵力、大型機具到場協助清理，也會協助爭取後續通學步道整建計畫跟經費，讓孩子安心、爸媽也放心。

黃捷昨天下午和副市長林欽榮、民政局長、前金區長、郭建盟議員、湯詠瑜議員及顏炳豪里長主席，一起慰問前金區受災戶；住戶告訴她「本來大家不太認識，那天所有住戶來地下室舀水清掃，整棟都認識了」，她覺得豪雨無情，但大家團結一心、互相支持，更顯可貴。

黃捷說，勘災行程滿檔，但這只是災復第一步，後續需要更多時間與心力來推動，也是肩上的責任；高雄是大家的家，禍福與共、彼此相依，受創的家園逐片拼起，一起用最快速度復原。

黃捷接連數日至選區勘災，協助解決問題。（記者王榮祥翻攝）

黃捷接連數日至選區勘災，協助解決問題。（記者王榮祥翻攝）

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