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許采蓁造謠「偷勘災圖」收割裝忙 黃捷1圖打臉：少噴口水多幫忙

黃捷（左）慰問受災戶。（圖擷自黃捷臉書）

黃捷（左）慰問受災戶。（圖擷自黃捷臉書）

2024/07/27 13:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風帶來的豪雨重創南台灣，部分媒體及網友質疑民進黨立委黃捷不在台灣，要「協尋」黃捷；甚至有高雄市議員許采蓁造謠黃捷26日的照片竟然是直接抓里長群裡的圖，還稱是團隊同仁勘災。對此黃捷PO出里長感謝黃捷協助的訊息，打臉許采蓁的抹黑。

黃捷坦承因為25日人不在國內，「會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例」，強調，無論是災前準備、災時調度、災後救助，她都心繫家園，隨時掌握狀況、聯繫協調，盤點此次災害設施的不足，後續實在有許多需改善的地方，這次藍白刻意鎖定她、打壓高雄，側翼、藍媒和酸民以不成比例的篇幅攻擊她，他們從來不是真心在意高雄，更不理解高雄面臨什麼處境。

黃捷指出，至於有位國民黨籍議員，散佈謠言說她盜圖，也是荒謬，她們團隊同仁搬抽水機，搬到腰都受傷，沒空當下拍照，里長也確實回傳照片回來，留下文字感謝，這都是事實，哪裡有問題？

黃捷直言「這位議員興風作浪、抹黑我的惡行，蹭我已不是第一次，我也不想與她計較，但這次竟消費災難，我實在無法不回應，作為選區議員，她自己沒到現場，還閒著做政治攻擊。少噴口水，多幫忙吧。」

黃捷PO出里長感謝她與團隊的訊息，打臉許采蓁的抹黑。（圖擷自黃捷臉書）

黃捷PO出里長感謝她與團隊的訊息，打臉許采蓁的抹黑。（圖擷自黃捷臉書）

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